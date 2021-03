Κοινωνία

Ειδικά σχολεία – Εμβολιασμός: Άνοιξε η πλατφόρμα για ραντεβού

Τι ισχύει για εκπαιδευτικούς και μαθητές των ειδικών σχολείων. Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Άμεσα μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους για εμβολιασμό κατά του κορονοϊού οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Ειδικής Αγωγής, όσοι ανήκουν στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) Ειδικών Σχολείων, καθώς επίσης οι μαθητές και οι μαθήτριες ηλικίας 16 ετών και άνω (μέσω των γονέων και κηδεμόνων τους), που φοιτούν σε σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, η πλατφόρμα https://emvolio.gov.gr/ έχει ανοίξει για όσους από τους παραπάνω ενδιαφερόμενους είχαν υποβάλει αίτηση για εμβολιασμό.

Υπενθυμίζεται, ότι το υπουργείο Παιδείας είχε απευθύνει πρόσκληση προς μαθητές και προσωπικό των Ειδικών Σχολείων κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κατά προτεραιότητα εμβολιασμό.