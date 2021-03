Κοινωνία

Τροχαίο στη Βουλή: ΕΔΕ για τον τροχονόμο

Απομακρύνθηκε από την Υπηρεσία του ο τροχονόμος που λεπτά μετά το τροχαίο έξω από τη Βουλή επιτέθηκε φραστικά σε μάρτυρα του δυστυχήματος.

Σε βάρος του τροχονόμου διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Ο τροχονόμος ήταν παρών στο τροχαίο, που στοίχισε τη ζωή στον 23χρονο και όπως φαίνεται σε βίντεο, όταν αυτόπτης μάρτυρας, διανομέας, πλησίασε αυτοβούλως για να καταθέσει τι είδε, όχι μόνο του επιτέθηκε φραστικά και ζήτησε από συνάδελφό του να τον απομακρύνει, αλλά τον απείλησε και με πρόστιμο επειδή δεν φορούσε κράνος.