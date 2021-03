Οικονομία

O Σκυλακάκης ζητά “άνοιγμα” αγοράς και κοινωνίας

Τι λέει για τις αντοχές της οικονομίας και την στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Η ανησυχία για το χρέος και τα νέα μέτρα.

Υπέρ του ανοίγματος της οικονομίας και της κοινωνίας τάχθηκε την Τετάρτη μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

«Ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι το πολύμηνο απαγορευτικό αλλάζει την κοινωνική συμπεριφορά, και σημείωσε ότι «είναι ασφαλέστερο να έχεις κάποιον να δουλεύει με τα μέτρα, παρά να κάθεται και να έχει επαφές χωρίς τα μέτρα».

«Οι δυνάμεις μας είναι πεπερασμένες. Τα διαθέσιμα δεν είναι ατελείωτα. Βγαίνουμε στις αγορές, όπως σήμερα με το τριακονταετές ομόλογο επειδή εγγυάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα δανεικά κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστραφούν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δήλωσε ότι θα ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα για σφάλματα προηγούμενων επιστρεπτέων προκαταβολών.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι μέλημα του οικονομικού επιτελείου είναι «να μην μας ξεφύγει το χρέος έτσι ώστε την επόμενη μέρα να έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα, για την ανάκαμψη που έρχεται».

Κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα της Καθημερινής που μιλά για μονιμοποίηση των υφιστάμενων μειώσεων των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% και την περαιτέρω περικοπή τους, ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι είναι κάτι που θα εξεταστεί στο τέλος Απριλίου στο μεσοπρόθεσμο.

«Είμαστε στην τελευταία φάση του λοκντάουν, και οι πολίτες πρέπει να αντλήσουν ένα τελευταίο κομμάτι ατομικής ευθύνης για να τα βγάλουμε πέρα» πρόσθεσε ο κ. Σκυλακάκης.

Πηγή: skai.gr