Κοινωνία

Στην φυλακή ο σχεδιαστής μόδας για διακίνηση κοκαΐνης

Αποφασίστηκε η προφυλάκισή του λίγες ημέρες μετά την διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα. Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης ένας πιλότος και ένας φωτογράφος.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος σχεδιαστής μόδας που εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.

Ο σχεδιαστής μόδας μετά την διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα ήταν σε κατ΄οικον περιορισμό, ωστόσο σήμερα αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.



Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης ένας πιλότος και ένας αλλοδαπός φωτογράφος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί.

Οι τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στη Δροσιά, την Ανθούσα και το Μαρούσι, καθώς φέρονται να διακινούσαν την κοκαΐνη σε άτομα της «υψηλής κοινωνίας», καλλιτέχνες, τραγουδιστές, σεφ και δημοσιογράφους. Στους “επώνυμους” πελάτες τους πωλούσαν το γραμμάριο από 70 έως 100 ευρώ.

Στο σπίτι του γνωστού σχεδιαστή βρέθηκαν 102,4 γραμμάρια κοκαΐνης, 1,5 γραμμάριο χασίς, δύο ζυγαριές ακριβείας, 2.715 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα.

Στο σπίτι του φωτογράφου στο Μαρούσι εντοπίστηκαν 663 γραμμάρια κοκαΐνης, μία ζυγαριά ακριβείας, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και 5.855 ευρώ.

Στο σπίτι του πιλότου βρέθηκαν 29 γραμμάρια κοκαΐνης, μία ζυγαριά ακριβείας, τρία πιστόλια το ένα κλεμμένο ήταν από αστυνομικό και δύο κινητά τηλέφωνα.