Πολιτική

Δένδιας: “Ναι” σε συνάντηση με τον Τσαβούσογλου

Για πότε έχει κλειστεί το ραντεβού μεταξύ του Έλληνα ΥΠΕΞ με τον Τούρκο ομόλογό του. Τι δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.



Στο πλαίσιο των πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ του Ελληνικού και του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που διεξήχθησαν σήμερα στην Αθήνα, εξετάστηκε μεταξύ άλλων, η προοπτική συνάντησης των δύο Υπουργών στο προσεχές μέλλον, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο πλαίσιο αυτό, ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης ενημέρωσε τον Τούρκο ΥΦΥΠΕΞ Πρέσβη Σεντάτ Ονάλ, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έκανε δεκτή, καταρχήν, την πρόσκληση του Τούρκου ομολόγου του Μεβλούτ Τσαβούσογλου να μεταβεί στην Άγκυρα στις 14 Απριλίου, εφόσον, όμως, επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Λίγη ώρα αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια στις 14 Απριλίου. «Θα πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση στο επίπεδο των υπουργών Εξωτερικών την ερχόμενη περίοδο», δήλωσε ο Τσαβούσογλου σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα. «Πιστεύουμε πως είναι ωφέλιμο να γίνουν αυτές οι συνομιλίες και στο επίπεδο των ηγετών, έτσι όταν ο Νίκος Δένδιας έρθει στην Άγκυρα, θα συζητήσουμε επίσης τη συνάντηση του προέδρου μας Ταγίπ Ερντογάν με τον Ελληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», πρόσθεσε.

Τις χθεσινές διερευνητικές επαφές ακολουθούθησαν σήμερα το πρωί, επίσης στην Αθήνα, οι πολιτικές διαβουλεύσεις Ελλάδας - Τουρκίας. Οι τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις έχουν θεσμοθετηθεί μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, στις οποίες συμμετέχουν αντιπροσωπείες των δύο χωρών, με επικεφαλής, από την Ελλάδα, τον υπηρεσιακό γενικό γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών και από την Τουρκία, τον υφυπουργό Εξωτερικών. Οι πολιτικές διαβουλεύσεις σε επίπεδο υπηρεσιακών γενικών γραμματέων των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών εντάσσονται στο πλαίσιο της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας προς εξασφάλιση της αναγκαίας λειτουργικότητας στις διμερείς σχέσεις με τη γείτονα χώρα. Για την ελληνική πλευρά, οι επαφές με την τουρκική, σε όλα τα επίπεδα, διεξάγονται με βάση το Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα το Δίκαιο της Θάλασσας και με στόχο, πάντα, προς όφελος των δύο λαών, τη σταδιακή εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, χωρίς καμία υποχώρηση σε θέματα εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η τελευταία συνάντηση στο πλαίσιο των πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου του 2020, στην Άγκυρα, ανάμεσα στον υπηρεσιακό γενικό γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβη Θεμιστοκλή Δεμίρη, και τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβη Σεντάτ Ονάλ. Οι συνομιλίες καλύπτουν ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.