Κορονοϊός: δοκιμάζει τις αντοχές του ΕΣΥ η νέα έξαρση κρουσμάτων

Εκτιμήσεις για «έκρηξη»-ρεκόρ νέων μολύνσεων την Τετάρτη. Διασωληνώσεις δεκάδων ασθενών και σε θαλάμους. Τι αλλάζει στον «Ερυθρό Σταυρό». Αφόρητη πίεση στα νοσοκομεία.

Τα επόμενα βήματα του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης για το ΕΣΥ στην Αττική δρομολογεί η Κυβέρνηση, υπό το πρίσμα των αναλύσεων στα λύματα, που δείχνουν εβδομαδιαία αύξηση έως και 1000% στο ιικό φορτίο σε ορισμένες πόλεις και ενώ οι εκτιμήσεις για την Τετάρτη κάνουν λόγο ακόμη και για πάνω από 3.000 νέα κρούσματα, σε αριθμό κοντά στο ημερήσιο ρεκόρ απο την αρχή της πανδημίας.

Για νέα εξαρση κρουσμάτων που ωθεί προς τα πίσω τις όποιες αποφάσεις για το lockdown, έκανε λόγο η λοιμωξιολόγος και μέλος της Επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του Υπ. Υγείας, Ελένη Γιαμαρέλου.

Δυσοίωνες προβλέψεις σχετικά με τον αριθμό των νεκρών από κορονοϊό τις επόμενες μέρες έκανε ο γιατρός και ερευνητής στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης. Μιλώντας στο MEGA, τόνισε πως και οι διασωληνωμένοι και οι ημερήσιου θάνατοι θα συνεχίσουν να αυξάνονται, φτάνοντας ίσως και τους 100 την ημέρα. Συγκεκριμένα, ο κ. Παυλάκης είπε χαρακτηριστικά πως «τις επόμενες δύο εβδομάδες οι διασωληνωμένοι θα περάσουν το προηγούμενο ρεκόρ, σίγουρα. Οι θάνατοι συνεχίζουν να αυξάνονται. Είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσουμε τους 100 θανάτους ημερησίως. Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι αν βρεθεί σε κλειστό χώρο με άλλους ανθρώπους, θα μολυνθούν όλοι με τον ιό που κυκλοφορεί τώρα. Το βρετανικό στέλεχος έχει πάρει την Κρήτη φαλάγγι. Γύρω στο 70-80% των κρουσμάτων στο Ισραήλ φέρουν τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού».

Όλα αυτά απομακρύνουν το ενδεχόμενο άρσης απαγορεύσεων για την λειτουργία του λιανεμπορίου από τις 22/3, αλλά και σε ότι αφορά την διαδημοτική μετακίνηση και την αλλαγή ώρας έναρξης στην απαγόρευση μετακινήσεων τα Σαββατιοκύριακα, με το νέο «κόφτη» να ορίζεται στις 21:00.

Πελώνη: το ΕΣΥ θα αντέξει

«Το σύστημα υγείας πιέζεται, αντέχει όμως και θα αντέξει», σημείωσε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι «το τελευταίο διάστημα έχει τεθεί σε ισχύ το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του υπουργείου Υγείας που αφορά και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Ήδη συνεργάζεται ο ιδιωτικός τομέας και το απόγευμα θα γίνουν ανακοινώσεις από τον υπουργό Υγείας που αφορούν περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα".

Η Α.Πελώνη, μιλώντας στην ΕΡΤ1, υπογράμμισε ότι «τις τελευταίες ημέρες σημειώνεται έξαρση κρουσμάτων. Αναμένουμε να δούμε αν η αύξηση της θετικότητας είναι κάτι συγκυριακό ή αν είναι κάτι άλλο που πρέπει να μας προβληματίσει. Προφανώς η Επιτροπή χρειάζεται περισσότερα στοιχεία για να κρίνει ποια είναι η κατάσταση και ποιες θα είναι οι επόμενες αποφάσεις. Προφανώς υπάρχει κόπωση στην κοινωνία, δεν πρέπει ωστόσο να παραγνωρίζουμε ότι τα μέτρα έχουν λειτουργήσει». Υπό αυτό το πρίσμα, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος τόνισε ότι «αναζητούνται βαλβίδες αποσυμπίεσης χωρίς επιδημιολογική επιβάρυνση».

Το Υπ. Υγείας δρομολογεί την ενεργότερη συμμετοχή ιδιωτικών κλινικών στην μάχη με την πανδημία, ενώ ο «Ερυθρός Σταυρός» στο εξής θα δέχεται μόνο ασθενείς με κορονοϊό. Ανακοινώσεις για την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα θα κάνει το απόγευμα ο Βασίλης Κικίλιας, με τις πηγές του Υπ. Υγείας να τονίζουν ότι παρά την πίεση το Σύστημα Υγείας θα αντέξει.

Όλα αυτά, ενώ δεκάδες ασθενείς διασωληνώνονται σε θαλάμους, ελλείψει διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ. Ο αριθμός των διασωληνωμενων χθες εκτοξεύτηκε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αγγίζει σε πληρότητα το 95%.

Στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου ολοκληρώθηκε το πρωί μια πολύ δύσκολη εφημερία, υπάρχουν 130 απλές κλίνες και 16 κλίνες ΜΕΘ, που ήταν όλες κατειλημμένες ώρα.

Ο Αιμίλιος Κακλαμάνης ειδικευόμενος παθολόγος στο Λαϊκό νοσοκομείο, είπε στον ΑΝΤ1 ότι «τέσσερις ασθενείς με κορονοϊό είναι εκτός ΜΕΘ» και εξήγησε πως η απόφαση για το ποιος θα πάει σε κλίνη, όταν αδειάσει, λαμβάνεται μέσω ΚΕΠΥ. «Δεν έχουμε γίνει Μπέργκαμο, αλλά προς τα εκεί οδεύουμε», εκτίμησε σχετικά με την κατάσταση στο νοσοκομείο, προσθέτοντας ότι είναι «μαθηματικά που δεν βγαίνουν».

Ο Γ.Γ. της ΟΕΝΓΕ, Παναγιώτης Παπανικολάου, δήλωσε στον Θέμα 104,6, ότι «124 βαρέως πάσχοντες ασθενείς περιμένουν το τελευταίο 24ώρο να εισαχθούν σε ΜΕΘ, 75 είναι ασθενείς COVID. Προφανέστατα έχουν τελειώσει οι ΜΕΘ», περιγράφοντας μια «απελπιστική», όπως την χαρακτήρισε, κατάσταση στα νοσοκομεία. Σημείωσε, πως όσοι ασθενείς χρειάζονται διασωλήνωση αυτή γίνεται κανονικά ωστόσο, όταν η λίστα κλινών στις ΜΕΘ αδειάσει, πρυτανεύει η ηλικία των ασθενών.