Προϋπολογισμός: Αύξηση στα έσοδα τον Φεβρουάριο

Καλύτερα των αρχικών προβλέψεων τα φορολογικά έσοδα. Που οφείλεται η υπέρβαση του στόχου. Πως διαμορφώθηκε το πρωτογενές έλλειμμα.

"Τα έσοδα από φόρους τον μήνα Φεβρουάριο είναι αυξημένα κατά 428 εκατ. ευρώ ή 12,0% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Η υπέρβαση αυτή του στόχου οφείλεται κυρίως στην παράταση είσπραξης των τελών κυκλοφορίας και αντανακλά επίσης το προσωρινό άνοιγμα της οικονομίας κατά τον μήνα Ιανουάριο και την -έστω και περιορισμένη- λειτουργία του λιανεμπορίου με click away στη διάρκεια των εορτών. Τα αποτελέσματα του lock down που ακολούθησε επιδρούν δυσμενώς ήδη στα έσοδα του Μαρτίου και θα συνεχίσουν με βεβαιότητα να έχουν αρνητική επίπτωση στην επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού στους επόμενους δύο μήνες".

Τη δήλωση αυτή έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης δίνοντας στη δημοσιότητα τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το πρώτο δίμηνο του έτους, απο την οποία προκύπτει ότι η καλή πορεία των εσόδων οδήγησε σε μικρότερο πρωτογενές έλλειμμα στο διάστημα αυτό συγκριτικά με τις αρχικές προβλέψεις.

Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ικανοποιητική την πορεία των εσόδων την οποία αποδίδουν και στην καλύτερη πορεία της οικονομίας το 2020 συγκριτικά με τις αρχικές προβλέψεις. Αυτή επιβεβαιώθηκε από τη μικρότερη ύφεση που έδειξαν τα στοιχεία για το ΑΕΠ για το 2020, η οποία με τη σειρά της αναμένεται να φανεί και στα οριστικά στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα του περυσινού προϋπολογισμού που θα περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για την ελληνική οικονομία το οποίο θα υποβληθεί στο τέλος Απριλίου.

Στο υπουργείο Οικονομικών εκφράζουν αισιοδοξία ότι αρχίζει να σταθεροποιείται η εικόνα εξόδου απο την πανδημία. Ξεκαθαρίζουν, επίσης, ότι μέσα το επόμενο διάστημα, έως την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, θα ληφθούν μιά σειρά απο αποφάσεις που εκκρεμμούν και σχετίζονται με το ύψος των ηλεκτρονικών αποδείξεων επί του εισοδήματος για το 2020 και τα τεκμήρια διαβίωσης. Σε ό,τι αφορά άλλες αποφάσεις, που ενδεχομένως να αφορούν την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κάποιες θα ενταχθούν στο βασικό σενάριο του Μεσοπρόθεσμου και άλλες στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2022.

Σε ό,τι αφορά τη συνέχιση των μέτρων στήριξης και την στόχευσή τους μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, οι ίδιοι κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, διευκρινίζουν ότι θα είναι συνάρτηση του βαθμού ανοίγματος της οικονομίας και των στοιχείων για την πορεία των επιμέρους κλάδων.

Σχολιάζοντας την θετική ανταπόκριση των αγορών στην έκδοση του 30ετούς ομολόγου, οι ίδιες κυβερνητικές πηγές, την αποδίδουν στην αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής που έχει οδηγήσει στον έλεγχο των δημοσίων οικονομικών, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί απο την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο προϋπολογισμός το δίμηνο Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2021

Αναλυτικότερα, ο προϋπολογισμός το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου παρουσίασε πρωτογενές έλλειμμα 1,503 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2,737 δισ. ευρώ.

Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, δηλαδή, πριν την εκδήλωση της πανδημίας του κορονοϊού, είχε σημειωθεί πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 831 εκατ. ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ( γενική κυβέρνηση) ύψους 3,273 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 4,507 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και ελλείμματος 1,107 δισ ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Αναλυτικότερα :

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8,528 δισ ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 275 εκατ. ευρώ ή 3,3% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9,130 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 190 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 7,662 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 102 εκατ. ευρώ ή 1,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 602 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 85 εκατ. ευρώ από το στόχο (687 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 837 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 223 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,681 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 1,087 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από φόρους, λόγω της παράτασης που δόθηκε για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας έως την 1η Μαρτίου, καθώς και στα αυξημένα έσοδα από το ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,009 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 994 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,002 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 428 εκατ. ευρώ ή 12,0% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Η υπέρβαση αυτή του στόχου οφείλεται κυρίως στην είσπραξη των τελών κυκλοφορίας για όσους έκαναν χρήση της παράτασης της προθεσμίας εξόφλησής τους, όπως προαναφέρεται.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 692 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 392 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2021 ανήλθαν σε 328 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 94 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (421 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 ανήλθαν στα 11,801 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 959 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (12,760 δισ ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος των υπό κατανομή πιστώσεων που επρόκειτο να μεταφερθούν στην κατηγορία των μεταβιβάσεων εντός της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, τελικά δεν μεταφέρθηκαν, κυρίως διότι υπήρξε μεταγενέστερη του προϋπολογισμού απόφαση, να εξυπηρετηθεί μερικώς το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής και από πόρους του ΠΔΕ.

Οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 589 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων.

Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρροπα σε σχέση με τον τακτικό προϋπολογισμό, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 1,094 δισ. ευρώ (πληρωμές 1,684 δισ ευρώ έναντι στόχου 590 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των προαναφερθέντων αυξημένων πληρωμών του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, έχει ως εξής:

η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 725 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων), η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 262 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 967 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 41 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν, η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία και η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 45 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 3.137 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των προαναφερθέντων μέτρων κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτω