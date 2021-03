Κοινωνία

Κύκλωμα έβαζε κινητά και ναρκωτικά σε φυλακή

Σωφρονιστικοί υπάλληλοι, κρατούμενοι αλλά και ιδιώτες εμπλέκονταν στο κύκλωμα. Η δράση τους.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας που διευκόλυνε την εισαγωγή κινητών τηλεφώνων και ναρκωτικών σε Κατάστημα Κράτησης, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου χρηματικού οφέλους.

Συνελήφθησαν την Πέμπτη 11 Μαρτίου, δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι και έγκλειστος Καταστήματος Κράτησης, καθώς και τρεις ιδιώτες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων κ.λπ. αδικήματα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα σωφρονιστικός υπάλληλος και τρεις έγκλειστοι του Καταστήματος Κράτησης, καθώς και τρεις ιδιώτες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2020, ενέχεται σε τέσσερις περιπτώσεις εισαγωγής κινητών τηλεφώνων και ναρκωτικών στο Κατάστημα Κράτησης έναντι χρηματικής αμοιβής.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης την Πέμπτη 11 Μαρτίου, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ στις έρευνες που ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, 420 ευρώ και πλήθος εγγράφων και σημειώσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.