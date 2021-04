Τεχνολογία - Επιστήμη

Έρευνα: Τι συνδέει το περπάτημα με τον... κορονοϊό

Ποιος κίνδυνος ελλοχεύει, σύμφωνα με τη βρετανική μελέτη.

Οι άνθρωποι που περπατάνε αργά έχουν υπερδιπλάσια πιθανότητα να αρρωστήσουν σοβαρά από Covid-19 και σχεδόν τετραπλάσια να πεθάνουν από τη νόσο, σύμφωνα με μία νέα βρετανική επιστημονική έρευνα, την πρώτη που κάνει αυτή τη συσχέτιση. Η μελέτη συμπέρανε ότι «οι αργοί βαδιστές φαίνεται να αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για σοβαρή έκβαση της Covid-19, άσχετα με την παχυσαρκία».

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Τόμας Γιέιτς του Πανεπιστημίου του Λέστερ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό για θέματα παχυσαρκίας «International of Obesity Journal», ανέλυσαν στοιχεία για 412.596 μεσήλικες, συσχετίζοντας τον δείκτη μάζας σώματος και την ταχύτητα βαδίσματος με τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου από τον κορονοϊό.

Η ανάλυση βρήκε ότι οι αργοί βαδιστές κανονικού βάρους έχουν σχεδόν 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν σοβαρή Covid-19 και 3,75 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν εξαιτίας της, σε σχέση με τους ανθρώπους ίδιου βάρους, αλλά που περπατάνε με γρήγορο ρυθμό.

Η μελέτη διαπίστωσε, επίσης, ότι οι αργοί βαδιστές κανονικού βάρους κινδυνεύουν περισσότερο τόσο από σοβαρή Covid-19 όσο και από θάνατο εξαιτίας της, σε σχέση με τους παχύσαρκους, που όμως είναι γρήγοροι βαδιστές. Ο κίνδυνος από τον κορονοϊό είναι αυξημένος για τους αργούς βαδιστές είτε έχουν κανονικό βάρος είτε παχυσαρκία.

«Είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει ότι όσοι περπατάνε αργά έχουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο για χειρότερη έκβαση της Covid-19, άσχετα από το βάρος τους», δήλωσε ο δρ Γιέιτς. «Οι γρήγοροι βαδιστές, όπως έχουν δείξει προηγούμενες έρευνες, έχουν καλή καρδιαγγειακή υγεία και υγεία καρδιάς, πράγμα που τους κάνει πιο ανθεκτικούς στους εξωτερικούς στρεσογόνους παράγοντες, όπως μία λοίμωξη από ιό», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές πρότειναν οι δείκτες σωματικής κατάστασης, όπως η ταχύτητα βαδίσματος, να συμπεριληφθούν, μαζί με το βάρος, στους πιθανούς παράγοντες κινδύνου από Covid-19.

