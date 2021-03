Αθλητικά

Αυγενάκης: Επανέρχεται το ιδιώνυμο για την οπαδική βία

Για αυστηρότερες ποινές με στόχο την πάταξη της βίας έκανε λόγο ο Υφ. Αθλητισμού.

Την αυστηροποίηση των ποινών για την πάταξη της οπαδικής βίας προανήγγειλε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της ΝΔ Φωτεινής Πιπιλής σχετικά με την «αντιμετώπιση της μάστιγας του Χουλιγκανισμού».

Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ανέφερε ότι στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα για συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή, θα συμπεριλαμβάνονται τρεις σημαντικές δέσμες διατάξεων σχετικά με την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας: Η αυστηροποίηση των ποινών εγκληματικών πράξεων οπαδικής βίας με την θέσπιση του ιδιώνυμου, η εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις προτάσεις της FIFA και UEFA, ενώ για τις λέσχες φιλάθλων εξορθολογίζεται η αντικειμενική ευθύνη των ομάδων.

Ειδικότερα, ο υφυπουργός Πολιτισμού ανέφερε πως επανέρχεται, φυσικά προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της εποχής, το ιδιώνυμο που σημαίνει ότι οι ποινές, που επιβάλλονται από τα δικαστήρια για βιαιοπραγίες οπαδών, δεν θα αναστέλλονται και δεν θα μετατρέπονται οι στερητικές της ελευθερίας ποινές. Δεύτερον, εισάγονται διατάξεις ώστε να επιταχυνθεί η εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τις προτάσεις των διεθνών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών που περιέχονται στην ολιστική μελέτη των FIFA και UEFA Οι διατάξεις αυτές, πρόσθεσε ο υφυπουργός, «φέρνουν αλλαγές στο ελληνικό ποδόσφαιρο με στόχο την βελτίωση της εικόνας του αθλήματος , την αύξηση της συμμετοχής , την καλύτερη διακυβέρνηση και την προώθηση ίσων ευκαιριών. Ειδικότερα επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στα θέματα της ακεραιότητας των αγώνων, προκειμένου να καταπολεμηθούν φαινόμενα απειλής, χειραγώγησης, διαφθοράς και βία. Επίσης, οι εκλογές της ΕΠΟ θα πραγματοποιούνται κάθε 4χρόνια και πριν την διεξαγωγή των θερινών Ολυμπιακών αγώνων.

Σχετικά με τις λέσχες φιλάθλων, ο υφυπουργός ανέφερε πως «θα εξορθολίζουμε την "αντικειμενική ευθύνη" των ομάδων για βιαιοπραγίες οπαδών» καθώς «μέχρι τώρα, επειδή οι ομάδες είχαν ευθύνη για τις πράξεις των οπαδών τους, δεν αναγνωρίζουν τις λέσχες φιλάθλων και έτσι αποποιούνταν τις ευθύνες τους». Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί, ανέφερε ο κ. Αυγενάκης ,«θα αφαιρεθεί αυτό το αντικίνητρο για την αναγνώριση των λεσχών και παράλληλα θα ρυθμίσουμε τις οργανωμένες μετακινήσεις των οπαδών τους, όπου οι ομάδες θα έχουν την εποπτεία και τον έλεγχό τους, έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια και ένα σαφές σύστημα απόδοσης ευθυνών. Δηλαδή, εάν υπάρξουν έκτροπα θα ενεργοποιείται το σύστημα ευθύνης για την ταυτοποίηση των προσώπων που έκαναν βιαιοπραγίες , αντιθέτως την ευθύνη θα την έχει η λέσχη φίλαθλων, η οποία είναι υποχρεωμένη να γνωρίζει ποιοι μετακινιούνται οργανωμένα και ποιοι είναι οι υπαίτιοι για τυχόν παραβάσεις»

Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, τόνισε, πως «είμαστε ξεκάθαρα υπέρ της ύπαρξης οργανωμένων φιλάθλων, υπέρ της λειτουργίας νομίμων λεσχών φιλάθλων που θα διασφαλίζουν συνθήκες νομιμότητας και τήρηση των κανόνων, που θα καλλιεργούν το φίλαθλο πνεύμα και θα αποκλείουν τη βία και τον χουλιγκανισμό». Αυστηροποιούμε το πλαίσιο των ποινών και «στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά της οπαδικής βίας. Είμαστε αποφασισμένοι να παραδώσουμε τα γήπεδα σε όλους [...] Είμαστε μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία, όπου με την σύμπραξη όλων των δυνάμεων του αθλητισμού μπορούμε να φέρουμε συνθήκες ασφάλειας μέσα στα γήπεδα».

Ενδεικτικά για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα με τις λέσχες φιλάθλων, ο υφυπουργός είπε ότι «μόλις δέκα λέσχες φιλάθλων σε όλη τη χώρα, από όλες τις ομάδες και από όλα τα αθλήματα λειτουργούν με νόμιμο τρόπο»!

Ο κ. Αυγενάκης ανέφερε πως στον ενάμιση αυτό χρόνο έχουν νομοθετηθεί σε αυτή την κατεύθυνση γενναίες μεταρρυθμίσεις, όπως η δυνατότητα διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων ταυτοπροσωπίας στους κατόχους εισιτηρίων εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων. Εισήχθη ξανά στην έννομη τάξη μας, προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διάταξη που δίνει τη δυνατότητα συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, του υλικού και των δεδομένων που καταγράφονται με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, το οποίο χειρίζεται στέλεχος της ΕΛΑΣ. Αξιοποιείται ιδιωτικό οπτικοακουστικό υλικό και τηλεοπτικό υλικό, το οποίο δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και σε τυχόν τηλεοπτικά δίκτυα, ως αποδεικτικό μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης. Επεκτάθηκαν τα τοπικά και χρονικά όρια εφαρμογής των ποινικών διατάξεων και σε πράξεις αθλητικής βίας που έχουν αμιγώς οπαδικά κίνητρα και τελούνται σε χρόνο και τόπο μη συνδεόμενους με κάποια αθλητική εκδήλωση, όπως για παράδειγμα αυτά της Νέας Σμύρνης.

Η βουλευτής της ΝΔ Φωτεινή Πιπιλή από την δική της πλευρά ανέφερε πως ό,τι συνέβη στη Νέα Σμύρνη «όχι μόνο τράνταξε κυριολεκτικά από τρόμο και δέος την ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα, αλλά ανέδειξε στο σύνολο της κοινωνίας ένα πρόβλημα που ταλανίζει την καθημερινότητα του λεγόμενου "οπαδικού χουλιγκανισμού". Οι φερόμενοι δράστες, ήταν οπαδοί χουλιγκάνοι γνωστοί, οι οποίοι τώρα πλέον θα αντιμετωπίσουν τη Δικαιοσύνη», είπε η βουλευτής «χάρη στην τράπεζα δεδομένων του Τμήματος Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους». Τόνισε πως «μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, πιστεύει ότι οι ομάδες καλύπτουν αυτές τις ομάδες τραμπούκων και χουλιγκάνων» και θα πρέπει να κατανοήσουν πως με τέτοια φαινόμενα «απομακρύνεται η υγιής κοινωνία, η γυναίκα, το παιδί, η οικογένεια από τα γήπεδα και γίνεται ένα κλαμπ πλουσίων και αδίστακτων με πολύ κακές μεθόδους οργάνωσης».