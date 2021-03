Κοινωνία

Κουφοντίνας: Απορρίφθηκε από το ΣτΕ η αίτησή του

Τι ζητούσε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο εκτελεστής της "17 Νοέμβρη". Οι λόγοι της απόρριψης του αιτήματός του.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε, λόγω έλλειψης αρμοδιότητας, την αίτηση του μέλους της 17Ν Δημήτρη Κουφοντίνα με την οποία ζητούσε να ανασταλεί η απόφαση για την μεταγωγή του στις φυλακές Δομοκού.

Ειδικότερα, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, μέσω του εκ των δικηγόρων του Δημήτρη Σαραφιανού, ζητούσε από το ΣτΕ να ακυρωθεί η απόφαση της γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Σοφίας Νικολάου για το θέμα της μεταγωγής του στις φυλακές Δομοκού. Υποστηρίζει ότι είναι μη νόμιμη η προσβαλλόμενη απόφαση της κυρίας Νικολάου.

Σήμερα, το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε σχηματισμό Ολομέλειας (πρόεδρος η Ειρήνη Σάρπ και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Ευθύμιος Αντωνόπουλος) απέρριψε την αίτηση αναστολής του Δημήτρη Κουφοντίνα, κρίνοντας ότι το ΣτΕ είναι αναρμόδιο να επιληφθεί του εν λόγω αιτήματος και αρμόδια είναι τα Ποινικά Δικαστήρια.

Όπως είναι γνωστό, η αίτηση ακύρωσης του Δημήτρη Κουφοντίνα θα συζητηθεί 2.4.2021 στην Ολομέλεια του ΣτΕ, με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ευθύμιο Αντωνόπουλο.