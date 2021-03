Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο AstraZeneca: Η απόφαση του ΠΟΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφάνθηκαν οι ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Επιτροπή Ασφάλειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί πως τα οφέλη του εμβολίου της AstraZeneca κατά της Covid-19 υπερτερούν των κινδύνων και συνιστά την συνέχιση των εμβολιασμών.

Η Επιτροπή «αξιολογεί προσεκτικά τα δεδομένα ασφαλείας για το εμβόλιο της AstraZeneca. Οταν η αξιολόγηση ολοκληρωθεί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα κοινοποιήσει αμέσως τα ευρήματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όλα αυτά, στον απόηχο των αντιδράσεων για το εν λόγω σκεύασμα και την συσχέτιση του με θρομβώσεις, λόγω των οποίων πολλές χώρες ανά τον πλανήτη, μεταξύ των οποίων 19 χώρες της ΕΕ, εχουν προχωρήσει σε αναστολή της χορήγησης του. Οι χώρες της ΕΕ περιμένουν την σχετική γνωμοδότηση και του EMA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.

Η απόφαση που θα λάβει ο ΕΜΑ θα είναι δεσμευτική για την γερμανική κυβέρνηση, διευκρίνισε το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας. «Σαφώς εξαρτάται από την απόφαση του ΕΜΑ. Σαφώς, η απόφαση του ΕΜΑ είναι δεσμευτική. Σαφώς, θα ακολουθήσουμε την απόφαση του ΕΜΑ, διότι θα αποφασίσει και κατά πόσο τα νέα στοιχεία που υπάρχουν από την Γερμανία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες -να υπενθυμίσω ότι εν τω μεταξύ υπάρχει και όγδοο περιστατικό θρόμβωσης στον εγκέφαλο- θα επηρεάσουν την αδειοδότηση του εμβολίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Χάνο Κάουτς. «Υπό αυτή την έννοια θα το περιμένουμε και θα αποφασίσουμε περαιτέρω», προσέθεσε και επισήμανε ότι θα ακολουθήσουν συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Εμβολιασμών και του Ινστιτούτου "Πάουλ Έρλιχ".