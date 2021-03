Κοινωνία

Lockdown: Συλλήψεις καταστηματαρχών και πρόστιμα σε θαμώνες

Συλλήψεις, "λουκέτα" και πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για την μη τήρηση των μέτρων την Τρίτη.

Πρόστιμα 341.950 ευρώ επιβλήθηκαν κατά τους χθεσινούς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων για τον περιορισμό διάδοσης του covid-19.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε, επίσης, σε πέντε συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων.

Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πελοπόννησο επιβλήθηκε η ποινή της αναστολής λειτουργίας για 15 ημέρες και πρόστιμο 3.000 ευρώ για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών εντός του καταστήματος.

Συνολικά, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες διενήργησαν 75.638 ελέγχους (οι 64.912 από την ΕΛ.ΑΣ) και κατέγραψαν 1.104 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων. Το 81,9% των περιπτώσεων αυτών ήταν για άσκοπη μετακίνηση και το 16,2% για μη χρήση μάσκας.