Οικονομία

Μητσοτάκης στο CNN: Η φετινή τουριστική σεζόν θα είναι καλύτερη (βίντεο)

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα για καθιέρωση του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού. Τι είπε για το εμβόλιο της AstraZeneca, το lockdown και το 30ετές ομόλογο.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού και ο θετικός αντίκτυπος που θα έχει η καθιέρωσή του στη διευκόλυνση των ταξιδιών, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο αμερικανικό δίκτυο CNN.

«Περιμένω αυτά τα πιστοποιητικά να καθιερωθούν» σημείωσε και εξέφρασε την ελπίδα του και την εκτίμηση πως θα ανέβει η κίνηση το καλοκαίρι στη χώρα μας.

Παράλληλα, έκανε γνωστό πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να εφαρμόσει το πιστοποιητικό για τα ταξίδια εκτός ΕΕ, όπως με το Ισραήλ για παράδειγμα που έχει εμβολιάσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού και αφού αρκετοί Ισραηλινοί επισκέπτονται τη χώρα μας.

Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πως «έχουμε όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα», προκειμένου οι τουρίστες «να έχουν μια ωραία εμπειρία στη χώρα μας».

Σε ό,τι αφορά στην πορεία της πανδημίας, είπε πως όσο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού εμβολιάζεται κατά της COVID-19, τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι η διαχείρισή της, ενώ συμπλήρωσε πως φέτος έχουμε περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή μας.

Αναγνώρισε την κοινωνική κόπωση από το παρατεταμένο lockdown και την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ από την έξαρση των κρουσμάτων.

Αναφερόμενος στο εμβόλιο της AstraZeneca, o κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως οι εμβολιασμοί συνεχίζονται εν αναμονή της τελικής ετυμηγορίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Ερωτηθείς σχετικά με την έκδοση του 30ετούς ομολόγου, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως πριν από δύο χρόνια, δεν θα διανοούνταν κανείς να μιλάμε για 30ετές ομόλογο, υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα επιστρέφει και αφήνει την κρίση πίσω της».