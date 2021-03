Κοινωνία

Συλλήψεις για ναρκωτικά, όπλα και δεκάδες κλοπές (εικόνες)

Στα χέρια της ΕΛΑΣ αδίστακτοι κακοποιοί με "πλούσιο βιογραφικό". Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές.

Συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά, προμήθευε όπλα και διέπραττε κλοπές στην Αττική, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από συντονισμένη διήμερη επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε στην Αττική και την Κορινθία, συνελήφθησαν ένας 25χρονος Έλληνας και έξι Αλβανοί, ηλικίας από 27 έως 38 ετών, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της βίας κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, συνελήφθη και μια γυναίκα από την Αλβανία, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση είναι και ένας 32χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ένας 34χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή της Κορινθίας να οδηγεί αυτοκίνητο και προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη ανέπτυξε ταχύτητα και έπεσε πάνω σε αστυνομικό τον οποίο τραυμάτισε. Στη συνέχεια όμως εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Α.Δ. Κορινθίας που είχαν κληθεί να συνδράμουν και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 32χρονος αναζητούμενος και ο 38χρονος αρχηγός της σπείρας που συνελήφθη, είναι οι δράστες απόπειρας ανθρωποκτονίας, στις 26 Φεβρουαρίου 2021, όταν επιβαίνοντες σε ταξί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν ομοεθνή τους, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Επίσης, ο 38χρονος εμπλέκεται και σε άλλη υπόθεση. Ειδικότερα, σε καταδίωξη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, που έγινε στις 20 Δεκεμβρίου στην Κυψέλη, έπειτα από τον εντοπισμό ενός καλάσνικοφ μέσα σε αυτοκίνητο.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν και τρεις περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί 260 περιπτώσεις διάθεσης, εκ μέρους των μελών της οργάνωσης, κοκαΐνης και κάνναβης σε τοξικοεξαρτημένα άτομα.

Από τις αστυνομικές έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Πολεμικό τυφέκιο καλάσνικοφ, 2 πιστόλια, καραμπίνα, 226 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 468 γραμμάρια κάνναβης, 5 γραμ. κοκαΐνης, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης με 6 δενδρύλλια, 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και 5 οχήματα.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

