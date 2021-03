Κοινωνία

Φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή (εικόνες)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη με κολώνες της ΔΕΗ. Μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες και τους δυνατούς ανέμους.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε αποθήκη με κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ, ιδιοκτησίας εργολάβου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Εδώ και λίγη ώρα σπίτια στο χωριό Ταγαράδες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Στο σημείο βρίσκονται και δυνάμεις της ΕΛΑΣ που έχουν απαγορεύσει την κυκλοφορία των οχημάτων για λόγους ασφαλείας αλλά και η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

