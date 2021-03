Life

Έλιοτ Πέιτζ: Ο πρώτος τρανς άνδρας σε εξώφυλλο του Time

Είχε αποκαλύψει την ταυτότητά του τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ θα γίνει ο πρώτος τρανς άνδρας, που θα πρωταγωνιστήσει στο εξώφυλλο του περιοδικού Time, στην τελευταία έκδοσή του.

Ο 34χρονος Πέιτζ, που έχει προταθεί για διάφορα βραβεία για την ταινία Juno του 2007 και πρωταγωνιστεί στη σειρά του Netflix The Umbrella Academy, ανακοίνωσε πως είναι τρανς τον Δεκέμβριο.

Ο ηθοποιός είχε γράψει, εκείνη την εποχή, στο Instagram ότι δεν μπορούσε «να αρχίσει να περιγράφει πόσο ξεχωριστά νιώθει που τελικά αγαπάει τόσο το ποιος είναι, ώστε να ακολουθήσει τον αυθεντικό εαυτό του».

Ο Πέιτζ ακολουθεί τα βήματα της ηθοποιού Λαβέρν Κοξ, η οποία έγινε η πρώτη τρανς γυναίκα που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Time, το 2014.

Ο Έλιοτ Πέιτζ είπε στο Time ότι ένιωθε καιρό μια αποσύνδεση μεταξύ του πώς ο κόσμος τον έβλεπε και πώς εκείνος ένιωθε για τον εαυτό του.

«Απλά, δεν αναγνώριζα ποτέ τον εαυτό μου. Για πολύ καιρό, δεν μπορούσα καν να κοιτάξω μια φωτογραφία μου», σημείωσε.