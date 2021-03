Παράξενα

Σκυλιά έπαθαν ηλεκτροπληξία

Βγήκαν βόλτα με τον ιδιοκτήτης του και χτυπήθηκαν από ηλεκτρικό ρεύμα. Πώς συνέβη το απίστευτο ατύχημα. Ποια είναι η κατάσταση των άτυχων ζώων.

Απίστευτο είναι περιστατικό που συνέβη την Κυριακή στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς δύο σκυλιά που βγήκαν βόλτα με τον ιδιοκτήτη τους χτυπήθηκαν από ηλεκτρικό ρεύμα.

Πρόκειται για ένα απίστευτο περιστατικό για το οποίο ο ΟΛΗ εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση αναφέροντας ότι το ατύχημα αυτό προκλήθηκε από τη διαρροή σε έναν από τους στύλους φωτισμού του λιμανιού.

Τι αναφέρει ο ΟΛΗ:

«Την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 συνέβη ένα ατυχές περιστατικό πλησίον της εισόδου του βόρειου λιμενοβραχίονα του Λιμένα Ηρακλείου.

Άμεσα ο αξιωματικός του Λιμεναρχείου ενημέρωσε τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΛΗ κ. Τσιμπλοστεφανάκη, όπου μαζί με τον Ηλεκτρολόγο του Οργανισμού προχώρησαν αρχικά στην περιμετρική ασφάλιση με ταινία του στύλου φωτισμού που παρατηρήθηκε η διαρροή και εν συνεχεία στην άμεση επιδιόρθωση του προβλήματος.

Ως γνωστόν οι στύλοι φωτισμού έχουν διπλή γείωση και σε περίπτωση βλάβης η τάση είναι πολύ χαμηλή, ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα ανθρώπων ή ζώων.

Παρά τον ενδελεχή έλεγχο που γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΛΗ σε όλους τους στύλους φωτισμού, η υπερβολική υγρασία κατέστρεψε την ασφάλεια του συγκεκριμένου στύλου, η οποία είναι προφυλασσόμενη μέσα σε ειδικό κουτί, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διαρροή.

Εκφράζουμε τη λύπη μας για το ατυχές αυτό περιστατικό και την αναστάτωση που προκλήθηκε στον συμπολίτη μας. Στόχος μας ήταν και παραμένει η πιστή τήρηση όλων των ενδεδειγμένων κανόνων ασφάλειας, ώστε άπαντες να απολαμβάνουν με ασφάλεια την επίσκεψη τους στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου».

