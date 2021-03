Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ξανθός: Πάνω από 100 διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για “υγειονομική τραγωδία” έκανε λόγο ο πρώην Υπουργός Υγείας, κατά την επίσκεψή του στο “Σισμανόγλειο”. Σφοδρή κριτική στην Κυβέρνηση.

Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο επισκέφθηκαν σήμερα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός και Κώστας Ζαχαριάδης. Είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με την διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της έξαρσης της πανδημίας.

Αναφερόμενος στην “COVIDoποίησή” του συγκεκριμένου Νοσοκομείου, δηλαδή την ενασχόληση του αποκλειστικά με περιστατικά COVID, ο πρώην Υπουργός Υγείας είπε πως «η εξέλιξη αυτή έχει καταρχήν στερήσει σημαντικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς της ευρύτερης περιοχής και έχει διακοπεί η φροντίδα περιστατικών με σοβαρά και πολλές φορές και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα τα οποία σήμερα ταλαιπωρούνται και δεν εξυπηρετούνται από το σύστημα υγείας, αλλά έχει δημιουργήσει και προβλήματα στη φροντίδα των νοσηλευόμενων ασθενών».

Υποστήριξε πως «η συνολική εικόνα αυτή την περίοδο στο σύστημα υγείας είναι τραγική μέσα από μία πορεία αβελτηριών, μη έγκαιρης προετοιμασίας και μη σωστού σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Στην ουσία δεν έχουμε απλώς αυτό που λέγεται καμιά φορά αυξημένη πίεση στο σύστημα υγείας, έχουμε πλέον μία λειτουργική κατάρρευση του ΕΣΥ ειδικά στο λεκανοπέδιο. Έχουμε αδυναμία και εξυπηρέτησης και κάλυψης όλων των υπόλοιπων υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού αλλά και ταυτόχρονα έχουμε αδυναμία πλέον να ανταποκριθούν τα δημόσια νοσοκομεία στις ανάγκες και των περιστατικών COVID».

Ο κ. Ξανθός τόνισε πως «Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από 100 άνθρωποι, αυτήν τη στιγμή στην Αττική είναι διασωληνωμένοι και είναι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Θεωρούμε ότι αυτή η εξέλιξη πραγματικά είναι μία υγειονομική τραγωδία που την βιώνουμε καθημερινά».

«Είχαμε προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό», συμπλήρωσε «ότι η Αττική κινδυνεύει να ζήσει το δράμα της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης στο δεύτερο κύμα. Δεν υπήρξε η προετοιμασία που έπρεπε και κυρίως ούτε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό σχέδιο, το οποίο να αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες υγειονομικές δυνάμεις της χώρας, δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και Ενόπλων δυνάμεων. Αυτό είναι το μόνο το οποίο μπορεί να αποσυμπιέσει το ΕΣΥ σε αυτή τη φάση και να κατανείμει όσο γίνεται πιο ισόρροπα το βάρος των αυξημένων περιστατικών με κορονοϊό που προσέρχονται στα νοσοκομεία. Πρέπει δηλαδή, επειγόντως να εμπλακούν μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Έχουμε προτείνει ένα από αυτά να είναι το “Ερρίκος Ντυνάν” στην αποκλειστική θεραπεία ασθενών με COVID. Επίσης να μπει στο σχεδιασμό του Υπουργείου και ένα μεγάλο στρατιωτικό Νοσοκομείο, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όσο γίνεται πιο αξιόπιστα τις ανάγκες αυτών των περιστατικών, αλλά και για να αντέξει το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος υγείας. Ο κίνδυνος και του λειτουργικού blackout αλλά και της επαγγελματικής εξουθένωσης, του συνδρόμου burnout για τους ανθρώπους πρώτης γραμμής είναι ορατός».

Ο Ανδρέας Ξανθός απηύθυνε έκκληση στην Κυβέρνηση «να σταθεί επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων, να αφήσει στην άκρη τις ιδεοληψίες της για προνομιακή μεταχείριση του ιδιωτικού τομέα και να υποχρεώσει όλο το διαθέσιμο υγειονομικό δυναμικό της χώρας να δώσει από κοινού αυτήν τη μάχη».