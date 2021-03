Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευσταθίου - Κικίλιας για τον κορονοϊό, τις ΜΕΘ και το ΕΣΥ (βίντεο)

Η αυξημένη πληρότητα των ΜΕΘ-Covid, οι αλλαγές στην λειτουργία νοσοκομείων στο Λεκανοπέδιο και η συμβολή των ιδιωτικών μονάδων υγείας.