Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευσταθίου: Εκατοντάδες διακομιδές καθημερινά από περιφερειακά νοσοκομεία

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ. 7.500 διακομιδές με ασθενοφόρα τις τελευταίες 17 ημέρες, οι μισές εξ αυτών στην Αττική. Πώς είναι η κατάσταση στις ΜΕΘ.

Για την αυξημένη πληρότητα των ΜΕΘ-Covid, τις αλλαγές στην λειτουργία νοσοκομείων στο Λεκανοπέδιο και την συμβολή των ιδιωτικών μονάδων υγείας ενημέρωσαν ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ Νίκος Παπαευσταθίου, κατά την τακτική ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας για την πορεία της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Παπαευσταθίου, μέσα σε έναν χρόνο, από τον περσινό μέχρι τον φετινό Μάρτιο, πραγματοποιήθηκαν 61.000 διακομιδές ασθενών, εκ των οποίων οι 100 αεροδιακομίστηκαν.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι τις τελευταίες 17 ημέρες, όπου η πανδημία του κορονοϊού βρίσκεται σε έξαρση, έγιναν 7.500 διακομιδές με ασθενοφόρα και περίπου οι μισές εξ αυτών στην Αττική.

Σχετικά με τις κλίνες ΜΕΘ covid είπε ότι συνεχώς προστίθενται στο σύστημα νέες και γίνονται προσπάθειες να καλυφθούν οι ανάγκες.

Παρακολουθούμε την εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όλους τους ασθενείς στο Σύστημα Υγείας, είπε ο κ. Παπαευσταθίου. Παρά την κρισιμότητα της κατάσταση θα μπορέσουμε να βγούμε όρθιοι κατέληξε.

Λίγο νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ρεκόρ νέων κρουσμάτων και διασωληνωμένων στη χώρα, από την έναρξη της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.465, εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 227.247 (ημερήσια μεταβολή +1.5%), εκ των οποίων 51.6% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 75 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.966 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 56, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 7.252 θάνατοι. Το 95.8% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 630 (67.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 81.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.516 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 406 (ημερήσια μεταβολή -8.97%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 449 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως 103 έτη)".

Σημειώνεται ότι τα νέα κρούσματα της Τετάρτης εντοπίστηκαν απο 63.654 τεστ. Ακόμη, ο δείκτης μεταδοτικότητας σε όλη την επικράτεια, ο δείκτης Rt, εκτιμάται σε 1,10.

Νέα "έκρηξη" κρουσμάτων καταγράφηκε στην Αττική, ενώ προβληματισμό προκαλούν οι νέες μολύνσεις και σε άλλες περιοχές, όπως προκύπτει και απο τον "χάρτη¨με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.