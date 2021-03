Πολιτική

Κόντρα Τσίπρα - Γεωργιάδη για την πανδημία, τις διαδηλώσεις και την βάπτιση

“Μετωπική σύγκρουση” του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή, με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, να κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι «υιοθετεί τον βόθρο του διαδικτύου», με αποτέλεσμα να ακολουθήσει στη συνέχεια, μια έντονη αντιπαράθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνο Σκουρλέτη και τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση.

Ο κ. Γεωργιάδης, κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι εκτόξευσε εναντίον του καταγγελίες, «υιοθετώντας τον βόθρο του διαδικτύου», σημειώνοντας ότι σκέφτεται αν θα προσφύγει νομικά εναντίον του, ενώ υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την Ελλάδα στον δικό του βόθρο. «Δείτε που έχετε φτάσει την Ελλάδα. Ζούμε σε μια χώρα όπου ο Έκτορας Κουφοντίνας, γιος του δολοφόνου του Κώστα Μπακογιάννη, απευθύνεται στη Ντόρα Μπακογιάννη, χήρα του δολοφονηθέντος, και την εγκαλεί για ένα τροχαίο. Έχετε φέρει την Ελλάδα στον βόθρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα τροχαίο έγινε ζήτημα αντιπαράθεσης. Εσείς είστε με τον Κουφοντίνα και εμείς με την δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, ενώ συνέχισε την επίθεσή του, συνδέοντας την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού με τις διαδηλώσεις τις οποίες, όπως είπε, στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Με κατηγορούν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Σκουρλέτης ότι συνέδεσα το ΣΥΡΙΖΑ με την εξάπλωση της πανδημίας με τις διαδηλώσεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση της πανδημίας 160% μετά τις 120 διαδηλώσεις που έγιναν για τον Κουφοντίνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταστρέφει την Ελλάδα για τον Κουφοντίνα», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Το “ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης” ταιριάζει μόνο σε εσάς. Είστε η ντροπή της Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου να λέτε ότι εμείς διαδώσαμε τον κορονοϊό! Μέχρι που θα φτάσει η ψευδολογία, ο διχασμός, δε σέβεστε αυτό που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός; Που δεν υπάρχουν γιατροί, που δεν έχετε ένα ολιστικό σχέδιο για το σύστημα υγείας», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης. Παράλληλα, κάλεσε τον κ. Γεωργιάδη να ανακαλέσει αυτά που είπε για την αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι «ακόμα και το ατύχημα που έγινε στη Βουλή έσπευσε να το κουκουλώσει».

Στον Υπουργό Ανάπτυξης, απάντησε και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, κάνοντας λόγο για «ντελίριο διχαστικό, υβριστικό και εντελώς ψευδές». «Δεν είναι δυνατόν να μιλά ο κ. Γεωργιάδης περί βόθρου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ντροπή. Εδώ και εβδομάδες ο κ. Γεωργιάδης και τα στελέχη της ΝΔ δεν είναι δυνατόν να αναγάγουν σε πολιτικό παράγοντα της χώρας τον Κουφοντίνα. Να διχάζουν το λαό στη βάση των διαδηλώσεων που γίνονται στη χώρα μας εναντίον της αστυνομοκρατίας και των νομοθετημάτων που ψηφίζονται μεσούσης της πανδημίας», είπε ο κ. Βούτσης και συνέχισε: «Υπήρξαν προειδοποιήσεις για την αύξηση των κρουσμάτων από το Δεκέμβριο αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Πριν δύο εβδομάδες, ο κ. Τσίπρας τον οποίο καθυβρίσατε, έθεσε ένα εθνικό σχέδιο δράσης για νέο ΕΣΥ, με μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Και εσείς κουβέντα δεν βρήκατε να πείτε για τα νοσοκομεία που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην ζήτηση. Αντί να απαντάτε σε αυτά τα πραγματικά ζητήματα, ισχυρίζεστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αιτία που αυξάνεται η πανδημία». «Είναι διχαστικό, τραγελαφικό και δραματικό να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Είστε κήρυκας του διχασμού και της μισαλλοδοξίας. Πάρτε πίσω αυτά που λέτε και μην ενώνετε την παράταξη σας με τέτοιες ψευδολογίες. Είναι αδιανόητο αυτό που κάνετε σε κρίσιμες στιγμές. Πρέπει να υπάρξει ομόνοια σε αυτή την τραγωδία. Μην αδικείτε τον εαυτό σας και την παράταξη σας», επεσήμανε ο κ. Βούτσης.

Τέλος, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, αναφέρθηκε «στο φοβερό δυστύχημα έξω από τη Βουλή», τονίζοντας ότι «υπάρχουν ευθύνες, αλλά κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ δεν μίλησε περί πολιτικής ευθύνης». «Καθένας κρίνεται. Εσείς είστε σαν να βρίσκεστε σε προεκλογικό παράθυρο και κάνετε μια άθλια επίθεση που υπερβαίνει κάθε όριο», κατέληξε ο κ. Βούτσης.

Ο κ. Γεωργιάδης παρενέβη εκ νέου και κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία. «Ο κ. Βούτσης είπε ότι δεν τίθεται θέμα πολιτικό για το φοβερό τροχαίο στη Βουλή ενώ δύο λεπτά νωρίτερα ο κ. Σκουρλέτης ανέφερε ότι σπεύδουμε να το κουκουλώσουμε. Τι ισχύει από τα δύο γιατί και τα δύο δεν γίνεται. Λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι αν διαδηλώνεις δεν μεταδίδεται ο ιός. Αν ισχύει αυτό, τότε γιατί μετράτε πόσοι πιστοί είναι έξω από το προαύλιο της εκκλησίας; Στις εκκλησίες κολλάει ο ιός αλλά όχι στις διαδηλώσεις; Χθες η κ. Σία Αναγνωστοπούλου κάλεσε την Κυβέρνηση να σκεφτεί για την στρατιωτική παρέλαση για τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης. Διαδίδεται δηλαδή ο ιός στις παρελάσεις αλλά όχι στις διαδηλώσεις; Αυτό και αν είναι υποκρισία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Τσίπρας: Εκπέμπετε εικόνα απόλυτης παράλυσης

«Η Κυβέρνηση βρίσκεται σε κατάσταση πανικού, εκπέμπετε εικόνα απόλυτης παράλυσης» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση της πανδημίας, μιλώντας στη Βουλή για το νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται η συμφωνία μεταξύ Δημοσίου και της εταιρείας “Ελληνικός Χρυσός”. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε την Κυβέρνηση να παραδεχθεί τις ευθύνες της αντί να αναζητά επικοινωνιακούς δρόμους για να ξεφύγει από αυτές, όπως είπε.

Χαρακτήρισε δραματική την κατάσταση ιδιαίτερα στα νοσοκομεία της Αττικής, κάνοντας λόγο για «στάδιο κατάρρευσης» και αναφέροντας ότι οι υγειονομικοί περνούν συγκλονιστικές στιγμές έχοντας βρεθεί στο τεράστιο δίλημμα, όπως είπε, να επιλέγουν τους ανθρώπους που θα τους δώσουν την ευκαιρία να παλέψουν για να διατηρήσουν τη ζωή τους, καθώς «έχει κρασάρει το σύστημα» και πάνω από 130 συμπολίτες μας βρίσκονται προχείρως διασωληνωμένοι σε απλές κλίνες, στις λίστες του ΕΚΑΒ, περιμένοντας αν και πού θα αδειάσει κάποιο κρεβάτι σε ΜΕΘ. «Η πραγματικότητα δεν μπορεί να κρυφτεί όσο κι αν θέλετε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ΜΕΘ δεν υπάρχουν ούτε για τους ασθενείς COVID-19 ούτε για τους υπόλοιπους ασθενείς που χρειάζονται.

Σχολίασε ότι οι «παλινωδίες» για το πότε θα συνερχόταν η Επιτροπή για να ανακοινωθούν μέτρα χαλάρωσης, «δεν δείχνει εικόνα Kυβέρνησης που ξέρει πού πατά και πού βρίσκεται». Σχολίασε ότι προ εβδομάδας από τη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης «μας είπε ότι τα έκαναν εξαιρετικά όλα. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι έχετε ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί;», είπε. Κατηγόρησε την Kυβέρνηση για δημιουργική στατιστική στο θέμα των κλινών ΜΕΘ αναφέροντας ότι ενώ λένε πως έχουν φτάσει τις 1.200-1.300 κλίνες, «μόνο 200-250 κλίνες έχετε εντάξει στα δημόσια νοσοκομεία».

Επίθεση σε Άδωνι Γεωργιάδη για τη βάπτιση

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι την ώρα που η πανδημία καλπάζει, τα κυβερνητικά στελέχη «αντί να σκύβουν το κεφάλι και να δουλεύουν, οργανώνετε γλέντια και βαφτίσια γράφοντας στα παλιά τους τα παπούτσια τους νόμους και τον κόσμο που είναι κλεισμένος στα σπίτια του». Ρώτησε τι μήνυμα στέλνεται όταν στον ΕΟΔΥ στήνεται «γλέντι τρικούβερτο» και «αντί να παραιτηθεί από ευθιξία ο κ. Αρκουμανέας, κρύβεται».

ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απηύθυνε σειρά ερωτημάτων προς τον Άδωνι Γεωργιάδη και την Κυβέρνηση για το ζήτημα της βάπτισης «στην κορύφωση της πανδημίας, όταν χιλιάδες συμπολίτες μας αναβάλουν γάμους και βαφτίσεις ή δεν μπορούν να πάνε στις κηδείες των δικών τους ανθρώπων». «Όχι μόνο το διατυμπανίζει [σ.σ. ο Άδ. Γεωργιάδης], αλλά μας παρουσιάζει κι ένα παλιόχαρτο», ανέφερε ο κ. Τσίπρας ζητώντας από την Κυβέρνηση να απαντήσει αν αυτό το χαρτί είναι αληθές ή πλαστό. «Αν είναι αληθές να μας δείξετε πόσες άλλες τέτοιες κατ’ εξαίρεση βεβαιώσεις έχετε δώσει; Αν είναι πλαστό, οφείλει ο κ. Γεωργιάδης να καταθέσει τώρα κιόλας την παραίτησή του».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Υπουργός βάπτισε το παιδί του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής για τις δημόσιες συμβάσεις, προσθέτοντας πως «αν δεν ισχύει να το διαψεύσει» και τονίζοντας ότι «υπάρχει ένα μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα: ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει στην αρμοδιότητά του τη ΓΓ Εμπορίου που λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή, δηλαδή θα κληθεί ο εν λόγω Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής να ελέγξει και να είναι αδέκαστος με την υπηρεσία του κουμπάρου του». Απευθυνόμενος στον κ. Γεωργιάδη που εισερχόταν στην Ολομέλεια του είπε: «Θα δώσετε απαντήσεις στον ελληνικό λαό ως οφείλετε, όχι σε εμένα. Και θα αποδείξετε σήμερα ότι δεν πλαστογραφήσατε έγγραφα, ότι δεν παραβιάσατε τα μέτρα που εσείς νομοθετήσατε, αλλιώς δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα σας κατηγορήσω αλλά οι ψηφοφόροι σας και οι πολίτες που σήμερα στερούνται δικαιώματα που εσείς δεν στερείστε».

«Σύμβαση-σκάνδαλο»

Δριμεία κριτική άσκησε ο κ. Τσίπρας και σε σχέση με το νομοσχέδιο, κατηγορώντας την Κυβέρνηση ότι φέρνει την εκχώρηση δημόσιας γης σε ιδιώτες χωρίς το Δημόσιο να έχει καμία κυριαρχία. «Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι νομίμως δυνατό να μην το αφήσουμε έτσι», τόνισε. Μίλησε για σύμβαση εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος, για συμφωνία-σκάνδαλο εις βάρος του περιβάλλοντος και για αποικιακού τύπου παραχώρηση σε μια ξένη εταιρεία που κάνει ό,τι θέλει, πάνω από τους νόμους. «Εμείς ως Κυβέρνηση δεν κάναμε τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από το να υπερασπιστούμε τη νομιμότητα απέναντι σε μια εταιρία που συμπεριφέρθηκε για χρόνια ως τσιφλικάς», είπε. «Πού ακούστηκε να δίνει το κράτος 800 εκατομμύρια αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη σε μια εταιρεία που έχει σωρεία προστίμων για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, [και που] στελέχη της έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης για τη ρύπανση παρακείμενων περιοχών», προσέθεσε.

Είπε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση φέρνει μια σύμβαση που: «Ξεκαθαρίζει ότι το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, είναι απολύτως ενδεικτικό και δεν τη δεσμεύει για τις θέσεις εργασίας, την εντοπιότητα και τα ανταποδοτικά οφέλη/πόροι προς τους ΟΤΑ, που θεωρεί την απεργία και τις εργασιακές διαφορές λόγους “ανωτέρας βίας” για να θέσει και το Δημόσιο κατά των εργαζομένων, που αποκαλύπτει ότι η Ελληνικός Χρυσός ψάχνει επενδυτές, άρα δεν έχει επενδυτική επάρκεια, και υποχρεώνει το ελληνικό Δημόσιο να τη στηρίξει και να συνεργαστεί με οποιονδήποτε χρηματοδότη της εταιρείας, χωρίς να έχει άποψη περί αυτού». Μια σύμβαση που «δημιουργεί πλαίσιο προκλητικών φοροαπαλλαγών υπέρ της εταιρείας, που δεν προβλέπει, ενώ απαιτείται, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ούτε προβλέπει την εκπόνηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ως όφειλε». Μια σύμβαση που «δεσμεύει και δένει τα χέρια του ελληνικού Δημοσίου το οποίο δεν θα μπορεί να θέσει όρους που δημιουργούν “οικονομικά βάρη” στην Ελληνικός Χρυσός για τη συμμόρφωση της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος». Που επίσης «δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να προσλάβει περιβαλλοντικό ελεγκτή της αρεσκείας της για να την “ελέγχει”, χωρίς τη γνωμοδότηση του οποίου δεν θα μπορεί να εκδοθεί καμία διοικητική πράξη εκ μέρους του Δημοσίου». Μια σύμβαση που «προχωρά σε λιμενική εγκατάσταση αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι μοναδικός της σκοπός είναι η εξαγωγή συμπυκνωμάτων στο εξωτερικό ενώ παραχωρεί δωρεάν δικαιώματα αιγιαλού και νομιμοποιεί αυθαίρετα στη ζώνη αιγιαλού παρότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται στη νομοθεσία».

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν θα γίνουμε γουρούνια επειδή το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Σας έχει παρασύρει το twitter και Facebook και τους πλαστούς λογαριασμού που πληρώνετε για να ρίχνετε λάσπη και προσπαθείτε να παρασύρετε την Ελλάδα σ’ έναν βόθρο που θέλει να μας παρασύρει μόνο και μόνο για να χτυπήσετε την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό είναι ντροπή σας!» ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης 'Αδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα για την βάφτιση στην οποία ήταν ανάδοχος στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη.

Τόνισε πως «δεν θα πρέπει στην πολιτική μας αντιπαράθεση να χάσουμε την ανθρωπιά μας και δεν θα γίνουμε γουρούνια επειδή θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να μας βάλει στην λάσπη»., λέγοντας ότι «οι γονείς του παιδιού, χωρίς καμία δική μου εμπλοκή, επικαλούμενοι λόγους, που δεν μπορώ να αποκαλύψω, αλλά έξυπνοι άνθρωποι είστε και καταλαβαίνετε ποιοι μπορεί να είναι αυτοί, κατέθεσαν στην Πολιτική Προστασία τα δημόσια έγγραφα που τους πιστοποιούσαν και όπως και σε άλλες περιπτώσεις, ο κ. Χαρδαλιάς μου είπε ότι είναι 10 τον αριθμό τέτοιες εξαιρέσεις, έδωσε την ειδική άδεια για να γίνει το μυστήριο αυτό» και ευχήθηκε «κανένας γονιός να μην χρειαστεί να ζητήσει ειδική άδεια για να τελέσει ένα μυστήριο».

Ο κ. Γεωργιάδης, υπογράμμισε πως το μυστήριο έγινε με την παρουσία 6 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου και του ιερέως και αναρωτήθηκε «ήταν αυτό μεγάλος κίνδυνος για τον COVID; Όχι, αλλά αυτή είναι η τεράστια υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ που την ίδια ημέρα καλούσε σε 31 διαδηλώσεις για τον Κουφοντίνα και την δήθεν αστυνομική βία» όμως «σας πειράζει ότι ένας πατέρας που είχε ειδικό λόγο έπρεπε να βαφτίσει το παιδί του και πήγε και πήρε μια νόμιμη άδεια»! και ρώτησε «αλήθεια, τι είδους μεγάλο όφελος θα είχα να γίνω νονός την συγκεκριμένη ημέρα και δεν μπορούσα να πάω μια άλλη ημέρα και θα έπρεπε να παρέμβω για να υπάρξει αυτή η διακριτική μεταχείριση; Τα λέτε αυτά σοβαρά και δεν ντρέπεστε;» Τελικά είπε ο Υπουργός απευθυνόμενος στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας ο Πολάκης είστε όλοι σας Πολάκηδες στον ΣΥΡΙΖΑ».

Σχετικά με τις υπόνοιες ότι η ειδική άδεια για την τέλεση της βάφτισης από την Πολιτική Προστασία, ανέφερε πως «εάν ήταν πλαστό, όχι μόνο θα έπρεπε να παραιτηθεί από Υπουργός και βουλευτής αλλά θα έπρεπε να εξαφανιστεί από την πολιτική ζωή του τόπου» και πρόσθεσε πως η άδεια έχει «δοθεί από την Πολιτική Προστασία με e-mail. Στο mail υπάρχει ημερομηνία, που είναι αυτή της 5ης Μαρτίου του 2021 και θα είναι αστείο να ειπωθεί πως ο υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να πλαστογραφεί τα στοιχεία της google»!

Ο Υπουργός Ανάπτυξης παράλληλα, επισήμανε πως εάν κάποιος πλαστογράφησε την ειδική άδεια τέλεσης της βάφτισης αυτός θα ήταν ο πατέρας του παιδιού που αιτήθηκε και έλαβε την σχετική άδεια τέλεσης του μυστηρίου. Επειδή, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε στην Βουλή ότι κ. Γεώργιος Κατοπόδης είναι αυτός που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον τοποθέτησε το 2016 πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων. Μάλιστα, θύμισε πως κατά την γνωμοδότηση από την αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής θετικές ψήφους είχαν δώσει στην τοποθέτηση της Αρχής, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ ενώ η ΝΔ είχε ψηφίσει «λευκό» και αναρωτήθηκε «εάν πραγματικά φαντάζεστε ότι ο άνθρωπος που επέλεξε για πρόεδρος της Αρχής ότι είναι πλαστογράφος;».

Ο κ. Γεωργιάδης, επέκρινε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί όψιμης ευαισθησίας περί του αδικήματος της πλαστογραφίας λέγοντας ότι τον Αύγουστο του 2016 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Υπουργού Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλου με το νόμο 4411/16 για την αποσυμφόρηση των φυλακών, εξαιρέθηκαν ορισμένα αδικήματα πλαστογραφία και εξ αιτίας αυτής της τροποποίησης ο αδελφός του κ. Τσίπρα δεν μπόρεσε να καταδικαστεί για πλαστογραφία.

Πελώνη: Ο κ. Τσίπρα επαναλαμβάνει τα ίδια ψέματα

«Ο κ. Τσίπρας κρίνεται γι’ αυτά που λέει και για το ύφος του. Αλλά αυτά είναι γνωστά. Ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας, μένει ο ίδιος. Επαναλαμβάνει τα ίδια ψέματα την πιο κρίσιμη στιγμή. Ψέματα για τον αριθμό των ΜΕΘ που αυξήθηκαν από τις 557 επί των ημερών του στις 1.400 σήμερα, ψέματα για τις αντοχές του ΕΣΥ, ψέματα για τις πορείες συγχρωτισμού στις οποίες δήθεν δεν διασπείρεται ο ιός» τονίζει η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Σημειώνει επίσης ότι την πιο δύσκολη ώρα, και ενώ από την αρχή της πανδημίας δεν έχει στηρίξει την κοινή προσπάθεια, το μόνο που βρίσκει τώρα να προτείνει είναι η κυβέρνηση να κατεβάσει τα μολύβια.

Η κ. Πελώνη καλεί τον κ. Τσίπρα να απαντήσει τι είδους μορατόριουμ προτείνει. «Ζητά να σταματήσει να νομοθετεί η Βουλή; Παραδείγματος χάριν, να μην κατατεθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο με το οποίο ολοκληρώνεται ρυθμιστικά η εμβληματική επένδυση του Ελληνικού και ανοίγει ο δρόμος για τη μεταβίβαση των μετοχών; Να σταματήσει η Κυβέρνηση να κυβερνά, υπό την απειλή ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν σε πορείες και διαδηλώσεις αν δεν γίνουν δεκτά όσα λέει; Ας αφήσει τα συνθήματα κι ας απαντήσει καθαρά» προσθέτει.

Άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσου Ηλιόπουλου, στην κυβερνητική εκπρόσωπο:

«Η Κυβέρνηση που μετά από πέντε μήνες αποτυχημένο lockdown κατάφερε να αφήσει τα νοσοκομεία της Αττικής χωρίς διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ, συνεχίζει αντί να αναλαμβάνει τις ευθύνες της να τις πετά στους πολιτικούς της αντιπάλους. Αντί να αντιμετωπίζει τη τραγωδία της πανδημίας να κάνει αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι εγκληματικές, όμως, ευθύνες του κ. Μητσοτάκη δεν κρύβονται πια με φωνές και με ψέματα. Ας εξηγήσει στους πολίτες γιατί επιλέγει να μην προχωράει στην επίταξη των απαραίτητων ιδιωτικών κλινικών, στην συνταγογράφηση των τεστ και σε μέτρα προστασίας στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους δουλειάς.

Τελικά δε πρόκειται μόνο για μια ανέμελη και ανίκανη, αλλά και για μια επικίνδυνη Κυβέρνηση.»