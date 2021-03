Παράξενα

Προξενήτρες έταζαν “μαϊμού” νύφες

"Γραφείο συνοικεσίων" έταζε συντροφιά σε ηλικιωμένους και έκανε... χρυσές δουλειές!



«Γραφείο συνοικεσίων» στα Χανιά εξαπατούσε ηλικιωμένους επί χρόνια. Μάλιστα, οι επιτήδειοι κατόρθωσαν να πάρουν από τα θύματά τους πάνω από 250.000 ευρώ, υποσχόμενοι συντρόφους!

Την Τετάρτη (17.03) στα Χανιά το τριμελές πλημμελειοδικείο έκρινε ενόχους τους δύο από τους τρεις κατηγορουμένους, αναφορικά με την υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων από το δήθεν γραφείο συνοικεσίων, αναφέρει το Flashnews.

Στην μία κατηγορούμενη επιβλήθηκαν τέσσερα χρόνια φυλάκισης χωρίς μετατροπή και χωρίς αναστολή και στον δεύτερο ένοχο δύο χρόνια φυλάκισης προς πέντε ευρώ την ημέρα, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Το τρίτο εμπλεκόμενο άτομο κρίθηκε αθώο.

To «μαϊμού» γραφείο συνοικεσίων εξαπατούσε ηλικιωμένους από το 2013 έως το 2019 και είχε καταφέρει να αποσπάσει περισσότερα από 250.000 ευρώ!

Το «γραφείο συνοικεσίων» υποσχόταν έναντι αδράς αμοιβής σε ηλικιωμένους άνδρες, γυναίκες με τις οποίες θα έκαναν σχέση.

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις απάτης αφορούσε σε έναν ηλικιωμένο που έδωσε 14.500 ευρώ προκειμένου να βοηθήσει τη μέλλουσα «σύντροφό» του ώστε να καταφέρει να εισπράξει την ασφάλεια ζωής του συζύγου της, ο οποίος είχε αποβιώσει.

Ο ηλικιωμένος συγκέντρωσε το ποσό που ήταν απαραίτητο για να προχωρήσουν οι διαδικασίες, αλλά η «νύφη» έκανε φτερά…