Οικονομία

Speakit: η start-up που βρήκε δουλειά σε εκατοντάδες άτομα το 2020

Μέσα σε λίγους μήνες από την ίδρυση της, σύνηψε σημαντικές συνεργασίες με ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.

Η εταιρία Speakit, το 2020 κατάφερε να τοποθετήσει 386 υποψηφίους σε ποικίλες θέσεις εργασίας. Δόθηκε η ευκαιρία σε άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων, χωρίς ιδιαίτερη προϋπηρεσία, και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, να ξεκινήσουν την καριέρα τους παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας.

Μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Speakit κατάφερε να κλείσει επαγγελματικές συμφωνίες με 19 πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες. Μάλιστα πέτυχε να εξελιχθεί σε κύριο συνεργάτη στα θέματα εύρεσης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού στις περισσότερες από αυτές.

Ο γενικός διευθυντής της εταιρίας, Δημήτριος Σολδάτος, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που κατορθώσαμε, μέσα σε αυτή τη πρωτοφανή παγκόσμια συγκύρια και σε ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, με υψηλά ποσοστά ανεργίας, για την Ελλάδα, να βοηθήσουμε υποψηφίους να βρουν εργασία και να εξελιχθούν επαγγελματικά. Αν και νεοφυής, η Speakit κατάφερε να πετύχει συνθήκες «win to win», στο χώρο της εργασίας. Η επιτυχία μας οφείλεται τόσο στη σύγχρονη οργάνωση της εταιρίας μας, όσο και στο επαγγελματικό επίπεδο και κατάρτιση του προσωπικού μας».

Η Speakit ιδρύθηκε το 2019. Είναι εταιρεία στελέχωσης ανθρώπινου δυναμικού, με κύριο αντικείμενο τις ξενόγλωσσες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αξιολογεί υποψηφίους από την Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό την κάλυψη θέσεων εργασίας κυρίως σε πολυεθνικές εταιρείες. Πολλές από τις θέσεις αφορούν εργασία από το σπίτι και έτσι δίνεται η δυνατότητα σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών και άλλων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων να εργαστούν. Η παροχή των υπηρεσιών είναι δωρεάν για τους υποψηφίους. https://speakitjobs.com/