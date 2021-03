Πολιτισμός

Παναθηναϊκό Στάδιο: Στα πράσινα για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου (εικόνες)

Ποιός είναι ο Άγιος Πατρίκιος και γιατί τα πάντα βάφονται πράσινα την ημέρα της γιορτής του.

Με πράσινο χρώμα το Παναθηναϊκό Στάδιο, συμμετέχει στη γιορτή της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου, ενισχύοντας τους δεσμούς Ιρλανδίας και Ελλάδας.

«Του Αγίου Πατρικίου μνημεία πρασινίζουν, καθώς πράσινο είναι το χρώμα της Ιρλανδίας. Το Παναθηναϊκό Στάδιο είναι πράσινο σήμερα γιορτάζοντας την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου και τους δεσμούς Ιρλανδίας και Ελλάδας, αναφέρει σε ανάρτηση στο Twitter η πρεσβεία της Ιρλανδίας στη χώρα μας.

Επίσης, εκφράζει την ευγνωμοσύνη στους Έλληνες που γιορτάζουν την ημέρα αυτή με το υπέροχο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς και τις ευχαριστίες τους στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και το υπουργείο Πολιτισμού «για τη γενναιοδωρία τους που συνεργάστηκαν μαζί μας σε αυτό το εγχείρημα».

Πέρυσι, φωταγωγήθηκε με πράσινο χρώμα, με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου, η Πύλη του Αδριανού.

Όπως εξηγεί σε άλλη ανάρτησή της η ιρλανδική πρεσβεία: «Την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου πρασινίζουμε μερικά από τα πιο όμορφα μνημεία της Ιρλανδίας, για να σηματοδοτήσουμε την εθνική μας ημέρα και να επαναφέρουμε το χαμόγελο στα πρόσωπά μας».

H ιστορία της Ημέρας του Αγίου Πατρίκιου

Η 17η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα του Αγίου Πατρικίου, με αφορμή την επέτειο θανάτου του τον 5ο αιώνα μ.Χ. Η πρώτη παρέλαση ωστόσο έγινε όχι στην Ιρλανδία, αλλά στις ΗΠΑ, το 1762, από Ιρλανδούς στρατιώτες που διέσχισαν την πόλη της Νέας Υόρκης.Τα επόμενα 35 χρόνια, ο πατριωτισμός μεταξύ των Ιρλανδών μεταναστών στις ΗΠΑ εντάθηκε με αφορμή την γιορτή αυτή. Το 1848, δεκάδες οργανώσεις συνένωσαν τις παρελάσεις τους σε μία μεγαλειώδη, με τις γκάιντες και τα τύμπανα επικεφαλής. Η παρέλαση του Αγίου Πατρικίου είναι σήμερα η μεγαλύτερη μη στρατιωτική παρέλαση που γίνεται παγκοσμίως, με περισσότερους από 150.000 συμμετέχοντες στο σώμα της.Ο Άγιος Πατρίκιος, εξηγεί ο καθηγητής Ιστορίας Chip McLeod, ήταν ένα πραγματικό πρόσωπο, ο οποίος ονομαζόταν Maewyn Succat – η δε καταγωγή του ήταν από τη Σκωτία. Η ημερομηνία γέννησής του εκτιμάται ότι ήταν μεταξύ 385-387 μ.Χ. ενώ υπολογίζεται ότι πέθανε μεταξύ 461-493μ.Χ.

Όταν ήταν έφηβος φέρεται να έπεσε θυμα απαγωγής και να μεταφέρθηκε στην Ιρλανδία, όπου έζησε ως σκλάβος για 5-6 χρόνια, ώσπου δραπέτευσε.Κατά την παραμονή του στην Ιρλανδία φέρεται να είχε ένα όραμα σταλμένο από το Θεό, το οποίο τον οδήγησε στο δρόμο που τον έκανε γνωστό ως Άγιο Πατρίκιο. Μετά το όραμα, εγκατέλειψε την παραδοσιακή πίστη του και προσηλυτίστηκε στην Καθολική εκκλησία. Άλλαξε το όνομά του σε Patrick και ταξίδεψε στην Ιρλανδία για να διαδώσει την πίστη του και να προσελκύσει πιστούς. Και για το λόγο αυτό έγινε γνωστός, λέει ο δρ. McLeod. Η επέτειος του θανάτου του έγινε γιορτή από την Καθολική Εκκλησία, με πολλά παραδοσιακά παγανιστικά στοιχεία να προστίθενται από το λαό σε αυτήν, όπως τα ξωτικά και ο μύθος του χρυσαφιού που περιμένει τον τυχερό στην άκρη του ουράνιου τόξου.