Πολιτική

Κορονοϊός - Σχοινάς στον ΑΝΤ1: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον εμβολιασμό (βίντεο)

Τι είπε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για το “πράσινο διαβατήριο”, το εμβόλιο της AstraZeneca και το “στοίχημα” του καλοκαιριού.

Για το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού - το αποκαλούμενο και ως “πράσινο διαβατήριο” για τα ταξίδια εντός της ΕΕ - την πορεία των εμβολιασμών και το ζήτημα που προέκυψε με την AstraZeneca, μίλησε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Φιλοδοξία μας είναι να μη χαθεί το καλοκαίρι», τόνισε ο κ. Σχοινάς, αναφερόμενος στο ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, σημειώνοντας πως στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν όλες τις παραμέτρους. Εξήγησε πως «το γεγονός πως μέσα σε δύο μήνες η ιδέα έγινε πρόταση, μας κάνει να πιστεύουμε ότι η πρόταση θα γίνει πράξη σύντομα»

Κατηγορηματικός ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν πως η χρήση του πιστοποιητικό δεν συνδέεται με διακρίσεις, καθώς εξήγησε πως όποιος δεν έχει εμβολιαστεί, θα μπορεί να βάζει το αρνητικό PCR ή να δηλώνει πως έχει φυσική ανοσία επειδή πέρασε τη νόσο.

Ερωτηθείς σχετικά με την κριτική που έχει δεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ζήτημα της διαχείρισης των εμβολιασμών, είπε πως πρόκειται για «το πιο μαζικό πρόγραμμα εμβολιασμών στην Ιστορία της ανθρωπότητας» και συμπλήρωσε πως είναι φυσιολογικό να υπήρξαν αρρυθμίες στην αρχή, οι οποίες όμως διορθώνονται.

Εκτίμησε πως μέχρι το καλοκαίρι θα έχει εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού στην ΕΕ.

Σχολιάζοντας την επισήμανση του Νίκου Χατζηνικολάου πως κάποιες χώρες συζητούν για την προμήθεια του ρωσικού εμβολίου, ενώ άλλες ανέστειλαν τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την τακτική να εθνικοποιούνται οι επιτυχίες και να κοινοτικοποιούνται τα προβλήματα». Όπως είπε, μπορεί κάποιες χώρες να αγοράζουν εμβόλια κι εκτός ΕΕ, αλλά σε καμία περίπτωση οι όροι δεν μπορούν να συγκριθούν με τη διαδικασία που ακολουθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά στο εμβόλιο της AstraZeneca, είπε πως η αναστολή του εμβολιασμού έγινε εν αναμονή της τελικής ετυμηγορίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Σε αυτό το σημείο, ο Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε πως η Ελλάδα υιοθέτησε την πιο σωστή στάση μεταξύ των “27” της ΕΕ.

Εγκωμιαστικά ήταν τα σχόλια για τη χώρα μας και όσον αφορά τον ρυθμό των εμβολιασμών, αναφέροντας πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των 4-5 πρωταθλητριών. Για αυτό, δεν δικαιολογούνται καταστροφολογίες και συνωμοσιολογίες, σημείωσε.