Κόσμος

Τι είπαν Σίσι - Μητσοτάκης για την Τουρκία και την Λιβύη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου είχε ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε, το απόγευμα της Τετάρτης, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Ελ Σίσι.

Σύμφωνα με το Μαξίμου, "συζήτησαν τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών καθώς και τις περιφερειακές εξελίξεις".

Όπως αναφέρει η κυβερνητική ανακοίνωση, "οι δυο ηγέτες συνέπεσαν στην θετική αποτίμηση των εξελίξεων στη γειτονική Λιβύη και στην ανάγκη να στηριχθεί η νέα κυβέρνηση προκειμένου να οδηγήσει με ασφάλεια τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές τον Δεκέμβριο".