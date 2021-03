Κοινωνία

Μαρτυρία στον ΑΝΤ1 για φροντιστή ομάδας που έστελνε γυμνές φωτογραφίες σε παιδιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια ώρα, μαίνεται ο σάλος μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών από 74χρονο αθλητικό παράγοντα.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Στις φυλακές Τρίπολης κρατείται ο 74χρονος που κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά δύο ανήλικες κολυμβήτριες, πριν από περίπου 6 χρόνια. Τα στοιχεία του συνταξιούχου δεν αποκλείεται να δοθούν στη δημοσιότητα ώστε να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις.

Το μαρτύριο των δύο αθλητριών, που σήμερα είναι 17 ετών, διήρκησε από το 2013 έως το 2015. Ο ίδιος πάντως αρνείται τις καταγγελίες. «Συζητούσαμε μόνο και απλά προσπαθούσα να εξηγήσω στα κορίτσια διάφορες έννοιες γύρω από τη σεξουαλικότητά τους», υποστήριξε.

Έρευνα για τον φροντιστή ποδοσφαιρικής ακαδημίας

Στον Βόλο μετά τις καταγγελίες δύο αγοριών πως φροντιστής ποδοσφαιρικής ακαδημίας τους έστελνε γυμνές φωτογραφίες του, άλλοι δύο ανήλικοι ισχυρίζονται ότι είχαν πέσει θύματα παρενόχλησης του 30χρονου.

«Έστελνε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου, κάποιες φωτογραφίες που ήταν γυμνός από τη μέση και κάτω, μόλις το ενημερώθηκε η μητέρα του με ενημέρωσε, πήγαμε στην ασφάλεια και κάναμε την καταγγελία», είπε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας ανήλικου ποδοσφαιριστή.

Η έρευνα της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής στοιχειοθετείται η κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο 30χρονος έχει απομακρυνθεί από την ακαδημία.