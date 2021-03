Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα έρευνα για τα μωρά που γεννιούνται από εμβολιασμένες μητέρες

Mελέτη στο Ισραήλ, την οποία δημοσιοποίησε ο Ηλίας Μόσιαλος. Η ανάρτηση του καθηγητή Πολιτικής της Υγείας στο LSE.

Νέα στοιχεία έρχονται από το Ισραήλ, όπου διαπιστώθηκε ότι όλα τα νεογέννητα είχαν ισχυρά ποσοστά αντισωμάτων κατά του κορονοϊού, όπως και οι μητέρες τους, οι οποίες είχαν λάβει και τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν.

Αυτό επισημαίνει σε ανάρτηση του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), αναφερόμενος σε στοιχεία από το Ιατρικό Κέντρο Hadassah στην Ιερουσαλήμ, όπου ανέλυσαν το αίμα από τον ομφάλιο λώρο -που είναι το ίδιο με το αίμα του μωρού- 40 νεογέννητων.

Το βασικό εύρημα της μελέτης -πως τα 40 βρέφη γεννήθηκαν με κάποια επίπεδα ανοσίας στον κορονοϊό- θα εξεταστεί περαιτέρω, δηλαδή θα παρακολουθήσουν για πόσο καιρό τα αντισώματα που προκαλούνται από τους εμβολιασμούς στη μητέρα, θα διαρκέσουν στα νεογέννητα. Για την ώρα, τονίζει ο κ.Μόσιαλος, «είναι η μεγαλύτερη μελέτη αυτού του είδους και υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας του εμβολιασμού των εγκύων γυναικών, αλλά και τα οφέλη από τον εμβολιασμό της μητέρας στο νεογέννητο».

Κάποια από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ήδη διαθέσιμα σε προδημοσίευση στο medRxiv (στη διεύθυνση: www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.11.21253352v1). Τα αποτελέσματα -θεωρούν οι ερευνητές - δικαιώνουν την οδηγία των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, αλλά και των βρετανικών και ισραηλινών υπουργείων Υγείας και άλλων, που υποστήριξαν τον εμβολιασμό για την ανοσοποίηση των εγκύων γυναικών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ.Μόσιαλο, υπάρχουν αποτελέσματα από μια άλλη μικρή μελέτη από το Νοσοκομείο Ichilov του Τελ Αβίβ, όπου συμμετείχαν 10 εμβολιασμένες θηλάζουσες μητέρες - μέλη του υγειονομικού προσωπικού του νοσοκομείου (πηγή: Times of Israel). Η ανάλυση έδειξε πως σε όλα τα δείγματα του μητρικού γάλακτος ανιχνεύτηκαν αντισώματα έναντι του κορονοϊού μετά την πρώτη δόση του εμβολίου, με τα επίπεδα των αντισωμάτων να αυξάνονται μία εβδομάδα μετά τη δεύτερη δόση. Δηλαδή, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο σχηματισμός αντισωμάτων στο γάλα και το αίμα μετά τον εμβολιασμό είναι συγχρονισμένος.

«Είναι σαφές», καταλήγει η ανάρτηση, «πως πρόκειται για μια πρώτη μικρή μελέτη. Μας δείχνει όμως τη σημασία του εμβολιασμού των θηλαζουσών όχι μόνο για τη δική τους προστασία, αλλά για τα οφέλη της προστασίας από τον κορονοϊό στα νεογέννητα. Για την ώρα έχουμε λίγες μελέτες όπου οι μητέρες είχαν εκτεθεί στον κορονοϊό, που να δίνουν πληροφορίες σχετικά με το πόσο καιρό τα μωρά θα διατηρήσουν τα αντισώματά τους ή την προστασία που μπορούν να παρέχουν τα αντισώματα. Όμως ο προσδιορισμός των συσχετισμών της μητρικής και της νεογνικής ανοσίας είναι ένας τομέας υψηλής προτεραιότητας για τους ερευνητές και τα αυξανόμενα ευρήματά παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την μητρικής προέλευσης, πιθανώς προστατευτική, νεογνική ανοσία».