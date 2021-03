Οικονομία

Καταγγελία από μητέρα με 4 παιδιά: Ήθελα να εμβολιαστώ αργότερα και... απολύθηκα

Βρέθηκε χωρίς εισόδημα για την ίδια και τα παιδιά της και, μέσω εξωδίκου, ζητά να παραμείνει στην εργασία της.

(εικόνα αρχείου)

Είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, σε μονογονεϊκή οικογένεια, και πριν από λίγο καιρό βρέθηκε απολυμένη από την εργασία της, επειδή ζήτησε λίγο χρόνο προτού εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Ο λόγος για την 39χρονη Ε.Δ. από το Ηράκλειο, η οποία εργαζόταν στο Γηροκομείο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, ως φροντίστρια.

Όπως η ίδια, μέσω του δικηγόρου της, Γιάννη Καρούζου, αναφέρει στο εξώδικο που απέστειλε κατά των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, ενώ ήταν σε αναρρωτική άδεια, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον διευθυντή του Γηροκομείου, ο οποίος τη ρώτησε αν επρόκειτο να εμβολιαστεί, όταν ξεκινούσε η διαδικασία των εμβολιασμών.

Η ίδια ζήτησε λίγο χρόνο για να εκτιμήσει τα δεδομένα και να σταθμίσει την κατάσταση, πριν εμβολιαστεί, με δεδομένο ότι είναι μητέρα 4 παιδιών, των οποίων την αποκλειστική φροντίδα έχει η ίδια. «Δεν είμαι αρνήτρια» - είπε η ίδια στο Cretalive, «ήθελα μόνο να διαπιστώσω αν υπάρχουν παρενέργειες, πριν εμβολιαστώ κι εγώ».

Όπως αναφέρεται στο εξώδικο, δεν φοβόταν για τον εαυτό της αλλά για τα παιδιά της, καθώς αν - παρ’ ελπίδα - χρειαζόταν να νοσηλευτεί, από ενδεχόμενη παρενέργεια, δεν υπάρχει κανένας να φροντίσει τα παιδιά της.

Εν τω μεταξύ, η ίδια ζήτησε να μετακινηθεί σε κάποιο άλλο πόστο, προκειμένου να μην έρχεται σε επαφή με ηλικιωμένους, οι οποίοι αποτελούν ευπαθή ομάδα, κάτι που ωστόσο δεν έγινε δεκτό. Αντιθέτως, όπως σημειώνει η Ε.Δ., δέχτηκε περαιτέρω πιέσεις για να εμβολιαστεί άμεσα, ακούγοντας μάλιστα ότι «αν δεν εμβολιαστεί θα υπάρξουν επιπτώσεις και κυρώσεις».

Η 39χρονη γυναίκα μίλησε στο Cretalive για συνθήκες πίεσης, σε καθημερινή βάση, ενώ όταν δεν εμβολιάστηκε, κατά το δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου οπότε έγινε η πρώτη δόση του εμβολίου στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, ξεκίνησαν καθημερινές πιέσεις για να εμβολιαστεί. «Ειδικότερα δε, αρχές Φεβρουαρίου του 2021, λίγες ημέρες πριν τη διενέργεια της δεύτερης δόσης εμβολιασμού, ενημερωθήκαμε ότι όποιος δεν προσκομίσει έγγραφο απόδειξης ότι έχει πραγματοποιήσει ραντεβού για τη διενέργειά του, θα απολυθεί» - αναφέρεται στο εξώδικο.

Η πρώην - πλέον - εργαζόμενη του Γηροκομείου εξηγεί ότι δεν αποκλείει τον εμβολιασμό της μελλοντικά, ζήτησε μόνο ένα εύλογο χρόνο για να σταθμίσει τα ιατρικά δεδομένα.

Η 28η Φεβρουαρίου ήταν η τελευταία της ημέρα στην εργασία της, από την οποία απολύθηκε, σύμφωνα με την ίδια λόγω του μη εμβολιασμού της, ενώ σύμφωνα με την πλευρά των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, για άλλη αφορμή.

Επικαλούμενη μία σειρά από παράγοντες, μεταξύ των οποίων και ο στιγματισμός της ως “αρνήτρια”, διεκδικεί την επιστροφή της στην εργασία της, κάνοντας λόγο για άκυρη, παράνομη και καταχρηστική απόλυση, η οποία δεν εδράζεται σε καμία αιτία, αφού άλλωστε όπως αναφέρει η 39χρονη, ουδέποτε είχε δεχθεί παράπονο ή επισήμανση για τις υπηρεσίες της.

