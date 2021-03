Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: πρόταση για πανευρωπαϊκή σύμπραξη ενάντια στις πανδημίες

Τι ειπώθηκε σε τηλεδιάσκεψη των Αρκουμανέα - Τσιόδρα - Παναγιωτακόπουλου με τους επικεφαλής του αντίστοιχου οργανισμού της Ιταλίας.

Τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο του Istituto Superiore di Sanita (ISS) της Ιταλίας, Silvio Brusaferro πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας του οργανισμού και του Υπουργείου Υγείας με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου του ΕΟΔΥ, καθηγητή Γιώργου Παναγιωτακόπουλου και του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ παρουσίασε ένα σχέδιο / πρόταση για πανευρωπαϊκή συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πολιτικών υγείας για την αντιμετώπιση μελλοντικών διασυνοριακών επιδημιολογικών κινδύνων, ξεκινώντας με την Ιταλία και το Istituto Superiore di Sanita με το οποίο το επόμενο διάστημα θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας (MOU) στην έδρα του ιταλικού οργανισμού στη Ρώμη.

Στη συνάντηση έγινε λεπτομερής παρουσίαση από τους Ιταλούς επιστήμονες της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ιταλία αναφορικά με την πανδημία, τα μέτρα αντιμετώπισης καθώς και την στρατηγική που θα ακολουθήσει η χώρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Επίσης, έγινε εκτενής αναφορά στις μεταλλάξεις του ιού και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Η συζήτηση επεκτάθηκε και στον αντίκτυπο της πανδημίας στους τομείς της οικονομίας, του τουρισμού αλλά και γενικότερα στις επιπτώσεις στον κοινωνικό, παραγωγικό και οικονομικό ιστό της χώρας.

Οι καθηγητές Σωτήρης Τσιόδρας και Γιώργος Παναγιωτακόπουλος παρουσίασαν τα επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με τη μετάδοση και τις μεταλλάξεις του ιού καθώς και για την κατάσταση σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ έκανε λεπτομερή παρουσίαση του οργανισμού και των δράσεων που έχει υλοποιήσει ο ΕΟΔΥ στη μάχη κατά της πανδημίας.