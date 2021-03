Οικονομία

Στα “σκαριά” αλλαγές σε τεκμήρια και ηλεκτρονικές αποδείξεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται στις e-αποδείξεις και τα τεκμήρια. Τι εξετάζεται για την μείωση προκαταβολής φόρου.

Του Νίκου Ρογκάκου

Μόνο οι φορολογούμενοι που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού θα έχουν ειδική μεταχείριση και στο θέμα των τεκμηρίων και στο θέμα των ηλεκτρονικών αποδείξεων, αφού όπως έχει ξεκαθαρίσει το υπουργείο Οικονομικών δεν υπάρχει περιθώριο για γενικευμένες ρυθμίσεις σε όλους τους φορολογούμενους.

Έτσι παρά το γεγονός ότι τα τεκμήρια θα παραμείνουν ενεργά και φέτος, όσοι πολίτες έχουν πληγεί θα έχουν ευνοϊκή μεταχείριση και έτσι θα υπάρξει βοήθεια για να τα καλύψουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της τόσο για τα τεκμήρια όσο και για την ενδεχόμενη μείωση της προκαταβολής φόρου αλλά και τι θα γίνει με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, πριν από το Πάσχα.

Αξιωματούχος του ΥΠΟΙΚ αναφέρει πως έχει ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων για τις δαπάνες που έκαναν πέρυσι οι φορολογούμενοι με πλαστικό χρήμα και οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν πως η μεγάλη πλειοψηφία των φορολογουμένων τις έχει μαζέψει και έτσι δεν χρειάζεται ρύθμιση. Άρα όσους δεν θα πιάσει η ρύθμιση θα πρέπει να μαζέψουν το 30% e-αποδείξεις σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν πέναλτι φόρου 22%.

Σε ότι αφορά τα τεκμήρια οι φορολογούμενοι πρέπει να ξεχάσουν μία οριζόντια ρύθμιση, όμως είναι ξεκάθαρο και με δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών ότι όσοι έλαβαν το επίδομα των 534 ευρώ αυτό θα μετρά για την κάλυψή τους, ενώ μελετάται το ίδιο να ισχύσει και για ένα μέρος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Εάν τελικά προχωρήσουν αυτές οι ρυθμίσεις θα είναι βοήθεια για όσους επιχειρηματίες έχουν κλειστά μαγαζιά, αλλά συνέχισαν να συντηρούν σπίτια, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μετρούν στα τεκμήρια. Αλλαγή στο ύψος των τεκμηρίων, επίσης δεν φαίνεται στον άμεσο ορίζοντα παρ’ ότι η κατάργηση των τεκμηρίων παραμένει στα μελλοντικά σχέδια της κυβέρνησης όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Με την κατάθεση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος άλλωστε, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να αποκαλύψει τα σχέδιά του και για την παράταση της «παγωμένης» εισφοράς αλληλεγγύης αλλά και των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών. Ο δρόμος έχει ανοίξει μετά την εισήγηση της Κομισιόν και την απόφαση του Eurogroup για παράταση της ρήτρας διαφυγής και το 2022 γεγονός το οποίο σημαίνει πως και το επόμενο έτος θα υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία, χωρίς τον εφιάλτη στόχων και κανόνων για ελλείμματα και χρέος.

Βεβαιώσεις αποδοχών και αποζημιώσεις covid (Κ2)

Σχετικά με τα θέματα των αποζημιώσεων λόγω covid και την αναγραφή τους στις βεβαιώσεις αποδοχών κι έπειτα από τις απορίες που δημιουργήθηκαν από την ανάγνωση της απόφασης Α.1035/2021, ο φορολογικός κόμβος Taxheaven επικοινώνησε με την ΑΑΔΕ και έλαβε τη διαβεβαίωση πως, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν κανέναν από τους εν λόγω νέους κωδικούς και ότι τα ποσά αυτά θα σταλούν από τους φορείς του Δημοσίου.

Άρα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν είναι υπόχρεες στη συμπλήρωση των ποσών αυτών, κάτι που φυσικά είναι και λογικό, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργούνταν χάος. Βέβαια, καλό θα ήταν να αναγραφόταν ξεκάθαρα και στην απόφαση αυτό το ζήτημα (σ.σ. όπως π.χ. γίνεται για την περίπτωση του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ) έτσι ώστε να μην καταλείπονται απορίες στους ενδιαφερόμενους και να μη χάνουμε χρόνο σε προσωπικές ερμηνείες ή εικασίες.

Συνεπώς, μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν «Οι υπόχρεοι υποβολής προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, δεν υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο)», οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση για συμπλήρωση αυτών των κωδικών που αφορούν στις αποζημιώσεις covid που έλαβαν από το Κράτος οι εργαζόμενοι.

Για τις αποζημιώσεις λόγω covid που έλαβαν οι επιτηδευματίες, ισχύουν ακριβώς τα ίδια, οπότε θα σταλούν κι αυτά τα ποσά από τους φορείς του Δημοσίου και όχι από τους ίδιους.