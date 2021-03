Life

Σκηνοθέτης δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι

Ο σκηνοθέτης δέχτηκε πισώπλατη επίθεση στην μέση του δρόμου. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Ο σκηνοθέτης Αλέν Φρανσόν, ένας από τους πιο δημιουργικούς του γαλλικού θεάτρου, τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι σήμερα στο Μονπελιέ (νότια Γαλλία), σε συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί, όμως η ζωή του δεν κινδυνεύει πλέον.

Ηλικίας 76 ετών, ο Αλέν Φρανσόν κατέρρευσε στον δρόμο, κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στον λαιμό, ο 76χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους πυροσβέστες, σύμφωνα με την περιφερειακή υπηρεσία δημόσιας τάξης, η οποία ανακάλυψε ίχνη αίματος σε διάφορους δρόμους.

Το απόγευμα εγχειρίστηκε και η ζωή δεν απειλείται πλέον, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τίποτα δεν εξηγεί προς το παρόν την επίθεση και η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε καμία προσαγωγή. Οι ερευνητές δεν έχουν εντοπίσει όπλα προς το παρόν, συμπλήρωσε η αστυνομία.

Ο σκηνοθέτης παρέδιδε, από τα μέσα Φεβρουαρίου, μαθήματα στην Ανώτατη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Μονπελιέ.

«Ο αγαπημένος μου Αλέν Φρανσόν δέχθηκε μια φρικτή επίθεση στο Μονπελιέ (…). Ευχαριστώ τους διασώστες και το ιατρικό προσωπικό, που τον φρόντισαν γρήγορα. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν σε εκείνον και τους οικείους του», έγραψε σε tweet η υπουργός Πολιτισμού Ροζελίν Μπασελό.

Γεννηθείς το 1945 στο Σεντ Ετιέν, ο Αλέν Φρανσόν, που έχει τιμηθεί τρεις φορές με το γαλλικό βραβείο θεάτρου Moliere και είναι μεγάλος θαυμαστής του Τσέχοφ και προασπιστής των σύγχρονων συγγραφέων, έχει ανεβάσει πάνω από 100 έργα σε διάστημα μισού και πλέον αιώνα.