Θαύμα με το παιδί που βρέθηκε “νεκρό” σε βαρέλι

Ευχάριστη εξέλιξη για το αγοράκι. Απέκτησε σφυγμό μετά από ώρες. Ποια ειναι η κατάστασή του.

Μία απίστευτη εξέλιξη στο 2χρονο παιδί που εντοπίστηκε νεκρό πριν από αρκετές ώρες σε χωριό του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, το παιδί απέκτησε ασθενή σφυγμό γεγονός που σήμανε συναγερμό στις υγειονομικές αρχές.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Χάρακα, χωρίς να χάσουν λεπτό, διασωλήνωσαν το παιδί ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ του παρέλαβε και το μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε εξετάσεις ενώ οι πληροφορίες λένε πως ο σφυγμός παραμένει αρκετά ασθενής.

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν σε χωριό του δήμου Αρχανών Αστερουσίων στις 4 περίπου το απόγευμα, όταν ένα παιδί 2 χρονών ετών ξέφυγε της προσοχής των γονιών του την ώρα που βρισκόταν έξω από το σπίτι τους.

Όταν οι γονείς αντιλήφθηκαν την απουσία του ξεκίνησαν μαζί με άλλους συγγενείς να το ψάξουν. Τελικά, λίγη ώρα αργότερα το εντόπισαν μέσα σε ένα βαρέλι με νερό χωρίς τις αισθήσεις του!

Οι ίδιοι οι γονείς το μετέφεραν εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Χάρακα με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις ανέφεραν πως το παιδί πνίγηκε. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία που προχώρησε σε αυτοψία στο χώρο όπου βρέθηκε νεκρό το παιδί.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μικρό αγόρι ήταν αβάπτιστο και είναι το τρίτο παιδί της οικογένειας.

Σε δηλώσεις της η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Λένα Μπορμπουδάκη είπε ότι «είναι από τις περιπτώσεις που η επιμονή και η πίστη των γιατρών του Κ.Υ και των διασωστών του ΕΚΑΒ, δείχνουν ότι μπορεί να γίνουν και «θαύματα». Μετά από 2,5 ώρες προσπάθειας κατά τις οποίες το παιδί δεν έδειχνε σημάδια ζωής, οι γιατροί πέραν των πρωτοκόλλων επέμειναν και τελικά όπως όλα δείχνουν -αν και το παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση- υπάρχει πιθανότητα να σωθεί».

Πηγή: Cretapost.gr