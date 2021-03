Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συναγερμός μετά το ρεκόρ σε κρούσματα και διασωληνωμένους (βίντεο)

Στην “Εντατική” τα νοσοκομεία της Αττικής. Τελεσίγραφο Κικίλια σε ιδιώτες γιατρούς για επίταξη. Ραγδαία εξάπλωση του ιού και στην περιφέρεια.

“Καμπανάκι κινδύνου” για τη διασπορά του κορονοϊού σε όλη τη χώρα σήμανε την Τετάρτη, μετά τα θλιβερά ρεκόρ σε νέα κρούσματα και διασωληνωμένους, από την αρχή της πανδημίας στην Ελλάδα.

Στην Αττική καταγράφεται νέα έκρηξη με 1.701 νέα κρούσματα μέσα σε 24 ώρες. Αντίστοιχα, στην Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 394 νέες μολύνσεις, στην Αχαΐα ακόμη 130 κρούσματα και στην Λάρισα άλλοι 114 φορείς της νόσου. Προβληματισμό προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα σε πολλές περιοχές, όπως η Βοιωτία, περιφερειακές ενότητες στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, καθώς και σε νησιά του Αιγαίου (σε αυστηρό lockdown μπήκε η Λέρος).

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν την Τετάρτη 8.690 rapid test σε 71 μαζικές δειγματοληψίες σε όλη τη χώρα. Δείτε αναλυτικά στοιχεία ανα περιοχή ΕΔΩ.

Με τα Νοσοκομεία της Αττικής να ασφυκτιούν από τις χιλιάδες νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε πως βρισκόμαστε στη δυσκολότερη καμπή της εξέλιξης της πανδημίας. Απηύθυνε μάλιστα τελεσίγραφο 48 ωρών σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο ΕΣΥ. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, θα ζητήσει από τον Πρωθυπουργό την επίταξη των υπηρεσιών τους.

Δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη χαρακτήρισε την κατάσταση στο ΕΣΥ ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ, Νίκος Παπαευσταθίου, ο οποίος ανέφερε ότι τις τελευταίες 17 μέρες έγιναν 7.500 διακομιδές, εκ των οποίων 3.700 στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Την ίδια ώρα, άλλες 550 κλίνες παραχωρήθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα στη δάθεση του ΕΣΥ για την Αττική.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 450 Non COVID-19 κλίνες ,με όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τους, εκ των οποίων:

300 από το Hellenic Health Care Group,

100 από το ΙΑΣΩ ΑΕ Group,

50 από τον Όμιλο Αθηνών.

Παραχωρούνται επίσης 100 κλίνες COVID-19, με όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τους:

60 από τον Όμιλο Ευρωκλινική Αθηνών,

40 από τον Όμιλο Βιοιατρική.

Επιπλέον, στην Αττική προστίθενται άλλες 10 ΜΕΘ από τον ιδιωτικό τομέα, φτάνοντας στις 140, ενώ ενισχύεται και το “Σισμανόγλειο” με 10 πολυδύναμες ΜΕΘ COVID-19.

Όσον αφορά στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, ο “Ερυθρός Σταυρός” - δυναμικότητας 418 κλινών - μετατρέπεται πλέον σε νοσοκομείο all COVID-19, ενώ στο ΕΣΥ ενσωματώνεται και το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, που διαθέτει 220 κρεβάτια για non COVID-19 περιστατικά και τμήμα επειγόντων περιστατικών και μπαίνει στης εφημερίες του ΕΣΥ εντός των επόμενων ημερών.

Το Υπουργείο Υγείας παραδίδει την Πέμπτη στο ΕΣΥ 900 αναπνευστικές συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των νοσηλευομένων στα νοσοκομεία.

Παρ’ όλα αυτά, ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε «αισιόδοξος ότι το τέλος της κρίσης είναι κοντά, γιατί η πορεία των εμβολιασμών είναι το “κλειδί” για αυτήν την εξέλιξη».

Εγκωμιαστικά ήταν τα σχόλια που έκανε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, στον ΑΝΤ1 για τον ρυθμό των εμβολιασμών στην Ελλάδα, αναφέροντας πως η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των 4-5 πρωταθλητριών στην Ε.Ε.