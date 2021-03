Κόσμος

Πέθανε ο Τζον Μαγκουφούλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ο πρόεδρος της Τανζανίας. Τι ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος της χώρας.

Ο πρόεδρος της Τανζανίας Τζον Μαγκουφούλι απεβίωσε, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος της χώρας Σαμία Σουλούχου Χασάν στην κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τη Χασάν, ο πρόεδρος πέθανε χθες το απόγευμα (17/3) λόγω καρδιολογικών προβλημάτων στο νοσοκομείο Μζένα του Νταρ ελ Σαλάμ όπου νοσηλευόταν.

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούσαν πολλές φήμες στη χώρα για την υγεία του 61χρονου Μαγκουφούλι και ιδίως ότι είχε προσβληθεί από την Covid-19. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ωστόσο τόνιζαν ότι ο πρόεδρος, που δεν είχε κάνει καμία δημόσια εμφάνιση εδώ και δύο εβδομάδες, εργαζόταν κανονικά και οι πολίτες θα έπρεπε να αγνοήσουν τις φημολογίες.

Νωρίτερα σήμερα, η αντιπρόεδρος επισκέφθηκε την περιοχή Τάνγκα και έστειλε τους «χαιρετισμούς» του προέδρου στους κατοίκους της, λέγοντας ότι ο Μαγκουφούλι της ζήτησε να τους υπενθυμίσει ότι πρέπει να διαφυλάξουν την ειρήνη και να αναπτύξουν την περιφέρειά τους. Είπε επίσης ότι της ζήτησε να τους ευχαριστήσει επειδή τον στήριξαν στις περσινές εκλογές.

Η Χασάν δεν έκανε κανένα σχόλιο για την υγεία του προέδρου σε αυτήν την ομιλία της.

Ο Μαγκουφούλι εμφανίστηκε για τελευταία φορά δημοσίως σε μια εκδήλωση στο Νταρ ελ Σαλάμ, στις 27 Φεβρουαρίου. Την Τρίτη, ένα ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης κάλεσε την κυβέρνηση να ενημερώσει τον λαό για την υγεία του προέδρου, λέγοντας ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν σε τι κατάσταση βρίσκεται.

Από την περασμένη εβδομάδα η αστυνομία έχει συλλάβει τέσσερις ανθρώπους επειδή φέρονται να διέδιδαν ψευδείς πληροφορίες για την υγεία πολιτικών ηγετών.

Ο Μαγκουφούλι είχε εκφράσει σκεπτικισμό για την πανδημία και υποστήριζε ότι τα εμβόλια για τον νέο κορονοϊό ήταν μια συνωμοσία της Δύσης, προκαλώντας την οργή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.