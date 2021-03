Αθλητικά

Champions League: Μπάγερν Μονάχου και Τσέλσι στα προημιτελικά

Βαυαροί και Λονδρέζοι προκρίθηκαν “χέρι-χέρι” στους 8 της διοργάνωσης μετά τους αγώνες της Τετάρτης.

Το “παζλ” των προημιτελικών του Champions League συμπληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με τις Μπάγερν Μονάχου και Τσέλσι να γίνονται οι δύο τελευταίες ομάδες που θα συμμετέχουν στην κλήρωση της Παρασκευής.

Οι εκτός έδρας νίκες που είχαν πετύχει στις πρώτες αναμετρήσεις των “νοκ άουτ” αγώνων της διοργάνωσης, εναντίον των Λάτσιο (4-1) και Ατλέτικο Μαδρίτης (1-0) αποδείχθηκαν υπεραρκετές και στις ρεβάνς σε Μόναχο και Λονδίνο, με τους Βαυαρούς να επικρατούν με 2-1 των “λατσιάλι” και τους “μπλε” με 2-0 των “ροχιμπλάνκος”.

Την 23η νίκη της στο Champions League στα τελευταία 29 ματς (έχει ακόμη 5 ισοπαλίες και μία ήττα) και την 8η συνεχόμενη σε ισάριθμα που έδωσε στην “Allianz Arena” πέτυχε η Μπάγερν απέναντι στην Λάτσιο με 2-1 (τελευταία φορά που ηττήθηκε ήταν από την Λίβερπουλ το 2019 με 3-1).

Οι κάτοχοι του τίτλου έδειξαν σε ένα ακόμη ματς ότι παραμένουν το μεγάλο φαβορί για το “back to back”, φτάνοντας σε μία ακόμη επιτυχία με την οποία βελτίωσαν το ρεκόρ τους εναντίον των ιταλικών ομάδων σε 8-2-0.

H Λάτσιο απέτυχε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της σε αγώνα Champions League από την φάση των ομίλων και μετά σε 19ο ματς, γνωρίζοντας την 8η ήττα στις 19 πιο πρόσφατες πρόσφατες αναμετρήσεις της στη διοργάνωση.

Το “τρένο” της Τσέλσι επί των ημερών του Τόμας Τούχελ συνεχίζει να τρέχει με… σπασμένα φρένα». Με τη νίκη-πρόκριση επί της Ατλέτικο Μαδρίτης (2-0) οι Λονδρέζοι έφτασαν τα 13 ματς χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις από τότε που ανέλαβε τα ηνία τους ο Γερμανός προπονητής (10-3-0).

Ο Τίμο Βέρνερ μπορεί να μην βρήκε σε ένα ακόμη ματς τον δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ στον Ζίγιες, με τον Μαροκινό να ανοίγει το σκορ και να το κλείνει στις καθυστερήσεις ο Έμερσον.

Με 10 παίκτες τελείωσαν το ματς οι πρωτοπόροι της LaLiga, καθώς στο 82ο λεπτό ο Σάβιτς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για χτύπημα εκτός φάσης σε παίκτη της Τσέλσι.

Οι ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα της Παρασκευής είναι οι: Μπάγερν, Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν, Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι και Πόρτο.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων της Τετάρτης:

Μπάγερν Μονάχου-Λάτσιο: 2-1

(33΄ πεν. Λεβαντόφσκι, 73΄ Τσούπο-Μότινγκ - 82΄ Παρόλο)

Τσέλσι-Ατλέτικο Μαδρίτης: 2-0

(34΄ Ζίγιες, 90΄+4 Έμερσον)