Ολλανδία: Επανεκλογή Ρούτε “δείχνουν” τα exit poll

Τα φαβορί και η έκπληξη της κάλπης στις εκλογές της Ολλανδίας.

Ο Μαρκ Ρούτε, ο κεντροδεξιός φιλελεύθερος πρωθυπουργός της Ολλανδίας, εξέφρασε χθες βράδυ ικανοποίηση για την «τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης» που του έδωσαν οι πολίτες σε μια παράξενη εκλογική διαδικασία, εν μέσω περιοριστικών μέτρων, στην εκστρατεία ενόψει της οποίας κυριάρχησε η πανδημία του νέου κορονοϊού, καθώς η παράταξή του κατήγαγε καθαρή νίκη, κατά έξιτ πολ και τα πρώτα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το ολλανδικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NOS, το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) του κ. Ρούτε οδεύει να συγκεντρώσει περί το 23% των ψήφων.

«Καταγράφω ότι το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών είναι ότι οι ολλανδοί ψηφοφόροι έδωσαν στο κόμμα μου μια τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης», είπε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον χώρο της Βουλής στη Χάγη.

Η επικράτηση του κόμματός του θα του επιτρέψει να σχηματίσει την τέταρτή του κυβέρνηση συμμαχίας. Στην εξουσία από το 2010, ο κ. Ρούτε διαβεβαιώνει πως έχει «ενέργεια για άλλα δέκα χρόνια».

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις εξόδου και τα πρώτα αποτελέσματα, η κεντροδεξιά φιλελεύθερη παράταξη θα καταλάβει 36 από τις 150 έδρες στη νέα κάτω Βουλή, έναντι 33 στην απερχόμενη, άλλες 27 έδρες θα καταλάβει το D66 (κεντροαριστερά) – που, για αρκετούς αναλυτές, έκανε την έκπληξη –, ενώ 17 θα διαθέτει το Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Χέερτ Βίλντερς, πολέμιου του Ισλάμ, με το οποίο έχουν εκ προοιμίου αποκλείσει κάθε συνεργασία οι κυριότερες παρατάξεις.

Δεύτερο κόμμα πριν από τις εκλογές αυτές, το PVV έχασε τρεις έδρες, αποτέλεσμα απογοητευτικό για τον αρχηγό του, που δήλωσε στους δημοσιογράφους πως «ήλπιζε περισσότερα».

Οι 27 έδρες (+8) που συγκέντρωσε το κεντροαριστερό, φιλοευρωπαϊκό D66 αποτελούν την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του κόμματος, του οποίου ηγείται η δημοφιλής Σίγκριντ Κάαχ, η 59χρονη υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

«Βλέπω την εμπιστοσύνη που μας δόθηκε ως επιβεβαίωση του ότι είμαστε το μόνο προοδευτικό κόμμα το οποίο άσκησε επιρροή τα τελευταία χρόνια», σημείωσε η κυρία Κάαχ. Η επικεφαλής των Δημοκρατικών εικονίζεται να πανηγυρίζει πάνω σ’ ένα μεγάλο οβάλ τραπέζι συνεδριάσεων σε φωτογραφία που μεταφορτώθηκε στη ροή της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Ο κ. Ρούτε δήλωσε πως πιθανόν θα διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης με το D66 και το CDA (χριστιανοδημοκράτες, κεντροδεξιά) του υπουργού Οικονομικών Βόπκε Χούξτρα, του φυσικού του εταίρου, το οποίο θα καταλάβει 14 έδρες.

Το PvdA (σοσιαλδημοκράτες) θα καταλάβει 9 έδρες, ενώ οι οικολόγοι της παράταξης Groenlinks και η παράταξη της ριζοσπαστικής αριστεράς SP θα μοιραστούν από 8. Το κόμμα του λαϊκιστή Τιερί Μποντέ, το Φόρουμ για τη Δημοκρατία, επίσης θα καταλάβει 8 έδρες, τετραπλασιάζοντας την κοινοβουλευτική του δύναμη. Δεκαεπτά κόμματα από τα 37 που συμμετείχαν στις εκλογές (επρόκειτο για ρεκόρ) θα αναδείξουν βουλευτές.

Αυτές οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν με ασυνήθιστο τρόπο, προσαρμόστηκαν στις εξαιρετικές περιστάσεις της πανδημίας, με την ψηφοφορία να μοιράζεται σε τρεις ημέρες. Χαρακτηρίστηκαν δοκιμασία ως προς τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από την κυβέρνηση του κ. Ρούτε. Κάλπες εγκαταστάθηκαν σε απίθανα σημεία – μουσεία, κέντρα διαγνωστικών τεστ... – στις τέσσερις γωνιές της Ολλανδίας, ενώ σε μερικές περιπτώσεις μπορούσε κανείς να ψηφίσει πάνω στο ποδήλατο ή ενώ ήταν μέσα σε αυτοκίνητο, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός, το ενδεχόμενο να σχηματιστούν ουρές και να υπάρξουν μολύνσεις από τον νέο κορονοϊό.

Ο κ. Ρούτε, δηλώνοντας «συγκρατημένα» αισιόδοξος, προτίμησε να ψηφίσει σε σχολείο της Χάγης.

Η συμμετοχή έφθασε το 82%, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή.

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα σήμερα