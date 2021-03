Κόσμος

Ύποπτος συνελήφθη έξω από το σπίτι της Καμάλα Χάρις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοντά στην επίσημη κατοικία της αντιπροέδρου των ΗΠΑ συνελήφθη ο άνδρας.

Ένας άνδρας από το Σαν Αντόνιο του Τέξας συνελήφθη κοντά στην επίσημη κατοικία της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις στην Ουάσινγκτον και βαρύνεται με κατηγορίες σχετικές με οπλοκατοχή.

Η Μυστική Υπηρεσία, που είναι αρμόδια για την ασφάλεια του προέδρου και της αντιπροέδρου, ανέφερε ότι ο ύποπτος ονομάζεται Πολ Μάρεϊ και είναι 31 ετών. Προσήχθη από ένστολους άνδρες της υπηρεσίας αυτής σε έναν δρόμο κοντά στο κυβερνητικό συγκρότημα όπου βρίσκεται μεταξύ άλλων και η κατοικία της αντιπροέδρου.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι στη συνέχεια άνδρες της συνέλαβαν τον ύποπτο και του απήγγειλαν κατηγορίες.