Κοινωνία

Αγωνία για το παιδάκι που βρέθηκε “νεκρό” σε βαρέλι

Η επιμονή του πατέρα, η μάχη των γιατρών και η γενναιότητα του παιδιού, που παλεύει για να μείνει στη ζωή.

Σοκ και δέος προκαλεί η περίπτωση του παιδιού που βρέθηκε κυριολεκτικά νεκρό σε βαρέλι με νερό το απόγευμα της Τετάρτης, στο Χάρακα Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Το αγοράκι, σχεδόν 2,5 ετών, εντόπισε ο πατέρας του που κάλεσε ΕΚΑΒ και Αστυνομία. Το παιδί διαπιστώθηκε νεκρό, αφού δεν είχε αναπνοή, σφυγμό ούτε κι αισθήσεις.

Ο πατέρας ωστόσο, επέμεινε και οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Χάρακα δεν σταμάτησαν τις προσπάθειες να το επαναφέρουν.

Και το επανέφεραν μετά από 2,5 ώρες αδιάκοπων προσπαθειών, οπότε και το αγοράκι εμφάνισε σφυγμό.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ και παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ η αγωνία κορυφώνεται.

Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Λένα Μπορμπουδάκη είπε ότι «είναι από τις περιπτώσεις που η επιμονή και η πίστη των γιατρών του Κ.Υ και των διασωστών του ΕΚΑΒ, δείχνουν ότι μπορεί να γίνουν και «θαύματα».

Μετά από 2,5 ώρες προσπάθειας κατά τις οποίες το παιδί δεν έδειχνε σημάδια ζωής, οι γιατροί πέραν των πρωτοκόλλων επέμειναν και τελικά όπως όλα δείχνουν -αν και το παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση- υπάρχει πιθανότητα να σωθεί».