Μπουλμπασάκος: αρκετοί οι ασθενείς που περιμένουν για κλίνη σε ΜΕΘ (βίντεο)

Τι λέει για την «επιλογή ασθενών» όταν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι στην Εντατική. Χαραμάδα αισιοδοξίας από την εφημερία της Πέμπτης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», είπε ότι υπάρχουν σε αναμονή αρκετά περιστατικά στο σύνολο των νοσοκομείων του ΕΣΥ προκειμένου να βρεθεί κρεβάτι στην Εντατική.

«Δεν κάνουμε επιλογή ασθενών. Λειτουργούμε με βάση κριτήρια που έχουν δοθεί από τις Εταιρείες Εντατικής Θεραπείας και με βάση τους διεθνείς κανόνες. Δεν διαλέγουμε εμείς ασθενείς», σημείωσε ο κ. Μπουλμπασάκος.

Σημείωσε πάντως ότι στην εφημερία που ολοκληρωνόταν την ώρα που μιλούσε στον «αέρα» της εκπομπής, η πίεση ήταν μικρότερη από εκείνη των προηγούμενων ημερών, ευελπιστώντας να ισχύει το ίδιο και στα υπόλοιπα νοσοκομεία και να υπάρχει αποκλιμάκωση της έξαρσης.