Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: 3600 κρούσματα μέχρι το τέλος του μήνα

Ο καθηγητής του ΑΠΘ στον ΑΝΤ1 για την αύξηση των κρουσμάτων και την άρση των μέτρων.

«Η πιο σημαντική αύξηση είναι στην Κρήτη», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, αναλύοντας τα χθεσινά στοιχεία για το ιικό φορτίο, όπως αποτυπώνεται στην ανάλυση των λυμάτων της χώρας.

Όπως εξήγησε, τα ποσοστά δείχνουν αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες, όμως το ιικό φορτίο δεν ανταποκρίνεται σε κρούσματα, λόγω του ότι στα περιττώματα είναι μεγαλύτερο.

«Μπορεί να δούμε και μεγαλύτερους αριθμούς», είπε ο καθηγητής, κάνοντας λόγο για «3600 κρούσματα ημερησίως μέχρι το τέλος του μήνα, αναλόγως και με τα τεστ».

Ερωτηθείς σχετικά με το πού διαδίδεται ο ιός, ο καθηγητής αναφέρθηκε σε αναγκαστικές δραστηριότητες κι όχι αυτές που μας στερούνται. «Για μένα η διασπορά είναι στους χώρους δουλειάς. Το μετρό και το λεωφορείο είναι προφανείς τόποι διασποράς, που ακριβώς επειδή έχουμε να κάνουμε με τα μεταλλαγμένα στελέχη μεταδίδεται πιο γρήγορα», σημείωσε σχετικά και απαντώντας σε ερώτημα για το αν είναι υπέρ ή κατά της άρσης του lockdown, είπε πως «αν μπορούμε να κάνουμε τηλεργασία κατά 70% είμαι υπέρ».

«Είναι υποχρέωση των εργοδοτών να κάνουν περισσότερα τεστ σε χώρους εργασίας», τόνισε καταλήγοντας πως επιμένει σε τηλεργασία, «να εφαρμοστεί δηλαδή ο νόμος που ήδη ισχύει».