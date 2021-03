Life

Τουμασάτου για MeToo: Φέρθηκαν ελεεινά σε μικρά κορίτσια - να τιμωρηθούν αυστηρά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για τα πρώτα της βήματα στην παρουσίαση και για τη «Φωτογραφία Της Ζωής Μου». Γιατί συγκινήθηκε με τον Γεροντιδάκη. Τι είπε για την οικογένειά της