Αθλητικά

Απίθανη... παράσταση Αντετοκούνμπο και νίκη για τους Μπακς (βίντεο)

Σπουδαία νίκη επί των πρωτοπόρων της Ανατολής σημείωσε το Μιλγουόκι.

Σπουδαία νίκη επί των πρωτοπόρων της Ανατολής, Σίξερς και μάλιστα μέσα στη Φιλαδέλφεια, σημείωσε το Μιλγουόκι στηριζόμενο στη μεγαλειώδη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι Μπακς επικράτησαν με 109-105 στην παράταση (κ.α. 93-93) και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 26-14 ενώ οι Σίξερς, που αγωνίστηκαν και πάλι χωρίς τον τραυματία Τζοέλ Εμπίιντ, έπεσαν στο 28-13.

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους (12/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/8 βολές), 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 43 λεπτά συμμετοχής ενώ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι είχε μόλις 4 πόντους στο ημίχρονο. Πολύ καλοί για τα «ελάφια» ήταν και οι Τζρου Χόλιντεϊ (19 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα) και Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο (20 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ). Σε ότι αφορά στην Φιλαδέλφεια πρώτος σκόρερ ήταν ο Τομπάιας Χάρις με 19 πόντους ενώ triple double σημείωσε ο Μπεν Σίμονς με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Επόμενοι αγώνες για τους Μπακς εντός έδρας με Σπερς (ξημερώματα Κυριακής στις 03:00 ώρα Ελλάδας), Πέισερς (ξημερώματα Τρίτης 03:00 ώρα Ελλάδας) και Σέλτικς x2 (ξημερώματα Πέμπτης στη 01:30 και ξημερώματα Σαββάτου επίσης στη 01:30).