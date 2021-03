Κόσμος

Αλγερία: Πανικός και ζημιές από τον ισχυρό σεισμό (εικόνες)

Υλικές ζημιές και τραυματισμούς προκάλεσε η ισχυρή σεισμική δόνηση.

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6 βαθμών σε μικρό εστιακό βάθος σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της ανατολικής Αλγερίας, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών ερευνών (USGS), προκαλώντας πανικό, αλλά όχι θύματα, όπως ενημέρωσε η Πολιτική Προστασία της αραβικής χώρας.

«Δεν υπάρχουν απώλειες ανθρωπίνων ζωών ή μεγάλες υλικές ζημιές», ανέφερε ανακοίνωση της γενικής της γραμματείας, που θέλησε να «καθησυχάσει» τους Αλγερινούς.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων στον θαλάσσιο χώρο 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Μπετζάγια στη 01:04 (τοπική ώρα· 02:04 ώρα Ελλάδας), κατά τα δεδομένα που δημοσιοποίησε το USGS. Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί, 5,2 βαθμών και 4,7 βαθμών.

Σύμφωνα με το Αλγερινό Κέντρο Ερευνών για την Αστυνομία, την Αστροφυσική και τη Γεωφυσική (CRAAG), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 28 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Καπ Καρμπόν, στην Μπετζάγια.

Κάτοικοι βρήκαν έντρομοι στους δρόμους της παραθαλάσσιας πόλης αυτής της Καβυλίας, η οποία έχει κάπου 160.000 κατοίκους.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ραγισμένους τοίχους.

Η Πολιτική Προστασία έκανε λόγο περί κατάρρευσης μέρους τριών παλιών κτιρίων στην Μπετζάγια. Ενώ στην νομαρχία Ζιζέλ, περίπου πενήντα χιλιόμετρα ανατολικά από την Μπετζάγια, «πέντε άνθρωποι υπέστησαν κατάγματα ή εξαρθρώσεις» διότι «καταλήφθηκαν από πανικό», ανάμεσά τους ένας άνθρωπος ο οποίος «πήδηξε από τον πρώτο όροφο» και «εισήχθη σε νοσοκομείο».

Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι το Αλγέρι, 250 χλμ. δυτικά από την Μπετζάγια, και την Ανάμπα, 350 χλμ. ανατολικά, κοντά στα σύνορα με την Τυνησία.