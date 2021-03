Υγεία - Περιβάλλον

Τζανάκης: αυξημένα κρούσματα τις επόμενες ημέρες - Ξεπερασμένη η μορφή του lockdown

Να επιτραπεί η ελεύθερη μετακίνηση πολιτών και η λειτουργία του λιανεμπορίου, υπό όρους, προτείνει ο Καθ. Πνευμονολογίας. Τι λέει για τα σχολεία.

«Δεν με αιφνιδιάζει ο υψηλός αριθμός των κρουσμάτων, ο οποίος είναι και ανάλογος του αριθμού των τεστ», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Καθ. Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης.

Αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας, ο κ. Τζανάκης είπε «Θέλω να ελπίζω ότι είμαστε σε μια φάση κορύφωσης του φαινομένου, το οποίο θα συνεχιστεί ακόμη και με πάνω από 3000 νέα κρούσματα -αν έχουμε αρκετά τεστ, πάνω από 60.000 την ημέρα - μέχρι τις 25 Μαρτίου και μετά θα συνεχιστεί με υψηλές τιμές, 2000-2500 κρούσματα ημερησίως μέχρι το τέλος Μαρτίου και εν συνεχεία θα έχουμε μια αργή αποκλιμάκωση, φυσικά εάν δεν έχουμε έναν νέο επιβαρυντικό παράγοντα».

Όπως τόνισε, «Η πίεση στο ΕΣΥ τις επόμενες δέκα ημέρες έχει προεξοφληθεί, είναι δεδομένη για τις επόμενες 10-15 ημέρες», ενώ για το lockdown επεσήμανε ότι «δεν χρειάζεται καμία χαλάρωση στο lockdown, αλλά να αλλάξει το μείγμα των μέτρων, για να «ανοίξει» η αγορά και η κοινωνία».

«Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να διευρύνουμε το ωράριο των σούπερ μάρκετ ή να επιτραπεί πχ. σε κατοίκους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης να πάνε στα εξοχικά τους, αρκεί να τηρούν τα μέτρα, καθώς έτσι θα υπάρξει αποσυμφόρηση. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε την οικογένεια να μετακινηθεί εκτός νομού, να κάνει ένα πικ-νικ, πάντοτε τηρώντας τα μέτρα. Με αυστηρά πρωτόκολλα και μέτρα, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και τα καταστήματα του λιανεμπορίου», είπε ο Καθ. Πνευμονολογίας, συμπληρώνοντας ότι «τα μέχρι σήμερα μέτρα απέδωσαν όσα ήταν να αποδώσουν» και για αυτό κοιτάμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, καθώς το μοντέλο που ακολουθήθηκε έχει ξεπεραστεί».

Ο κ. Τζανάκης μίλησε ακόμη και για μια εκ περιτροπής μετάβαση μαθητών και λειτουργία δια ζώσης των σχολείων για μερικές ώρες και συμπλήρωση των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης.