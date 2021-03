Πολιτισμός

Πήγαν να χτίσουν και βρήκαν αρχαία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπουδαίο εύρημα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών.

Μπροστά σε ένα απροσδόκητο εύρημα βρέθηκαν εργάτες που έχτιζαν πολυκατοικία στην πόλη Ερμπίλ, στο Ιράκ.

Οι εργάτες βρήκαν 13 αρχαία βάζα κι αμέσως ειδοποίησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν πως πρόκειται για αρχαία βάζα τα οποία χρησιμοποιούντο για την αποθήκευση τροφών, ενώ βρέθηκαν και κάποια εργαλεία.

«Σημάδια δείχνουν ότι άνθρωποι ζούσαν εδώ πριν από 8000 και πλέον χρόνια», εξήγησε ένας από τους αρχαιολόγους.

Αν και το σημείο αναγνωρίστηκε ως αρχαιολογικός χώρος, η έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των υπηρεσιών οδήγησε στο χτίσιμο της περιοχής.

Τώρα, ωστόσο, οι αρχαιολογικές ανασκαφές είναι σε εξέλιξη.

Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο Πολιτιστικό Μουσείο της Ερμπίλ.