Κοινωνία

Τσούχλος: να μην γίνουν εξετάσεις στα σχολεία

Τι είπε ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Πως ζήτησε να αξιοποιηθούν οι εν λόγω ημέρες.

«Δεν πρέπει να γίνουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις» δήλωσε στο ΘΕΜΑ 104.6 ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος, καθώς όπως είπε τα σχολεία είναι κλειστά επί πέντε μήνες.

«Είναι λάθος να γίνουν οι εξετάσεις μετά από όλη αυτή την αναστάτωση και τη χωλαίνουσα διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την παράταση της σχολικής χρονιάς, που προανήγγειλε την Τετάρτη η Νίκη Κεραμέως, είπε ότι «οι εξετάσεις είναι δυο βδομάδες, περί τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Μπορούν να είναι δέκα ημέρες επιπλέον μαθήματος για να καλυφθούν τα κενά».

Εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα τα σχολεία θα ανοίξουν αν όχι στις 29 Μαρτίου, τουλάχιστον στις 5 Απριλίου.

Ο κ. Τσούχλος σημείωσε ακόμη ότι υπάρχει κόπωση στους μαθητές λόγω της τηλεκπαίδευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά «τώρα που μπαίνουμε στην ανοιξη είναι η κατάλληλη εποχή να ανοίξουν τα σχολεία αλλά με μέτρα».