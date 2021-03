Παράξενα

Ο γιός είχε… κλέψει το αυτοκίνητο του πατέρα του!

Η δήλωση κλοπής και ο τυχαίος έλεγχος μετά από εβδομάδες, όπου άνδρες της ΟΠΚΕ εντόπισαν το όχημα.

Συμπολίτης μας κατήγγειλε στην αστυνομία την κλοπή του αυτοκινήτου του, το οποίο τελικά εντοπίστηκε στην κατοχή του γιου του, όταν αυτός συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών!

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο και δράστης είναι ένας 17χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει και άλλες φορές για παρόμοια αδικήματα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στις 3 Μαρτίου εμφανίστηκε στην αστυνομία ο συμπολίτης μας και δήλωσε ότι άγνωστος δράστης του είχε αφαιρέσει το αυτοκίνητό του.

Προχθές το μεσημέρι περιπολούντες αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν τον 17χρονο και θέλησαν να του κάνουν έλεγχο, κατά τον οποίο βρήκαν να κατέχει μικροποσότητα κάνναβης.

Ωστόσο, καθώς ο 17χρονος κινούνταν με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο οι αστυνομικοί έλεγξαν και το όχημα για να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για το όχημα που είχε δηλώσει κλοπή, ο πατέρας του συλληφθέντος.

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.

Πηγή: rodiaki.gr