Παράξενα

Κερδισμένο λαχείο πετάχτηκε στα σκουπίδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολόκληρη… επιχείρηση για τον εντοπισμό του λαχείου. Η απίστευτη ιστορία του παίκτη.

Στα σκουπίδια κατέληξε ένα κερδισμένο λαχείο στη Σαγκάη.

Το τυχερό «χαρτάκι» αξίας 12 γουάν επέφερε κέρδη 10,15 γουάν, όμως παρά λίγο να χαθεί στα σκουπίδια.

Η κλήρωση έγινε την Κυριακή, και το πρωί της Δευτέρας ο υπάλληλος έσφιξε το χέρι του νικητή, για να του πει πως το λαχείο του μέχρι πριν από λίγο βρισκόταν στον κάδο απορριμμάτων, στην πόρτα.

Όπως φαίνεται, ο άνδρας έπαιζε πάντα τους ίδιους αριθμούς. Πρόσφατα μάλιστα είχε αγοράσει δέκα σειρές με τον ίδιο αριθμό. Κάθε μέρα πήγαινε στο κατάστημα και έβλεπε ότι αν είχε κερδίσει.

Τη Δευτέρα όμως είχε κερδίσει και χωρίς να το γνωρίζει από πριν, από συνήθεια, πέταξε το λαχείο στα σκουπίδια.

Για καλή του τύχη, ο πωλητής ήξερε ότι ο κερδισμένος λαχνός ήταν στο κατάστημα και επέστρεψε για να βρει τον τυχερό την καταλληλότερη στιγμή, αφού βρήκαν μαζί το λαχείο στα σκουπίδια.

Το ποσό που κέρδισε ήταν το μεγαλύτερο που έχει κερδηθεί από την αρχή της χρονιάς.